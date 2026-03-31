Dopo aver prelevato al BANCOMAT va sempre spinto questo pulsante: se ti dimentichi rischi di perdere tutto

Quel gesto automatico davanti al bancomat, spesso fatto senza pensarci, può sembrare inutile ma in realtà conviene farlo ancora oggi.

Per milioni di persone il bancomat è ancora uno strumento quotidiano, quasi invisibile nella sua routine. Si inserisce la carta, si digita il PIN, si ritira il denaro e si va via. In questo schema, il pulsante “annulla” resta sullo sfondo, usato solo quando qualcosa non va. Eppure, dietro quel tasto apparentemente marginale si nasconde una storia tecnica che riguarda sicurezza, vulnerabilità e abitudini che oggi vale la pena riconsiderare.

Nei primi anni degli sportelli automatici, il funzionamento era molto diverso da quello attuale. La sessione restava attiva finché l’utente non decideva esplicitamente di chiuderla oppure finché non interveniva un timeout. Questo significava che, anche dopo un’operazione conclusa, il sistema rimaneva potenzialmente “aperto”.

In quel contesto, premere “annulla” non era un gesto secondario ma una vera e propria misura di sicurezza. Serviva a interrompere immediatamente la connessione tra utente e macchina, evitando che qualcuno potesse inserirsi nella sessione ancora attiva. Si trattava di una vulnerabilità concreta, sfruttata in alcuni casi con tecniche di dirottamento della sessione.

Cosa è cambiato oggi negli ATM moderni

Con l’introduzione delle carte dotate di chip EMV e con aggiornamenti software sempre più rigorosi, la logica di funzionamento degli ATM è stata completamente rivista. Oggi, nella maggior parte dei casi, la sessione si chiude automaticamente nel momento in cui vengono restituiti carta e contanti.

Il sistema entra subito in modalità standby, riducendo drasticamente il rischio che qualcuno possa sfruttare una sessione rimasta aperta. In pratica, il bancomat “si protegge da solo”, senza richiedere un intervento esplicito da parte dell’utente.

Questo significa che premere “annulla”, nelle normali condizioni di utilizzo in Europa o in Italia, non aggiunge un livello significativo di sicurezza. È diventato, più che altro, un gesto ereditato dal passato.

La situazione cambia quando ci si sposta fuori dai contesti più aggiornati. Non tutti gli sportelli automatici nel mondo operano con gli stessi standard tecnologici. Secondo alcune stime, circa un quarto degli ATM ancora in funzione utilizza sistemi non completamente allineati alle tecnologie più recenti.

In questi casi, il comportamento della macchina può essere diverso: schermate che restano attive più a lungo, richieste esplicite di chiusura della sessione, oppure passaggi meno automatizzati. Qui il pulsante “annulla” torna ad avere un senso concreto.

Premere quel tasto diventa una forma di precauzione semplice, veloce e senza controindicazioni, soprattutto quando qualcosa nel funzionamento dello sportello non appare immediatamente chiaro.

La vera sicurezza resta nelle abitudini

Al di là della tecnologia, la protezione più efficace resta legata ai comportamenti. Scegliere sportelli situati in luoghi illuminati e frequentati, coprire sempre la tastiera durante l’inserimento del PIN, controllare con attenzione eventuali anomalie nello slot della carta: sono dettagli che fanno la differenza molto più di un singolo pulsante.

Anche il controllo periodico del conto è una pratica spesso sottovalutata, ma fondamentale per accorgersi subito di movimenti sospetti.

Il tasto “annulla”, quindi, non è scomparso perché inutile. È diventato semplicemente meno centrale in un sistema che oggi è progettato per proteggere automaticamente l’utente. Ma resta lì, pronto a tornare utile quando la tecnologia non è all’altezza o quando qualcosa, davanti a quello schermo, non convince del tutto.

E forse è proprio questo il punto: in un mondo sempre più automatizzato, la differenza continua a farla l’attenzione di chi è dall’altra parte del bancomat.