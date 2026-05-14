Dyson mette una fotocamera nel purificatore: l’aria ti segue per casa

Un purificatore d’aria che segue le persone nella stanza sembra una comodità futuristica, ma apre anche una domanda molto concreta su privacy e dispositivi smart in casa.

Il nuovo Dyson Find+Follow Purifier Cool usa un sistema di rilevamento AI per capire dove si trova l’utente e dirigere verso di lui il flusso d’aria purificata.

La novità non riguarda solo la potenza del ventilatore o la qualità dei filtri. Dyson ha inserito una piccola camera e un sistema di riconoscimento della presenza, pensati per orientare automaticamente l’aria quando una persona si sposta nella stanza. Se ci sono più persone, il dispositivo può distribuire il flusso tra loro; se la stanza resta vuota, interrompe l’oscillazione e passa a una gestione più attenta dei consumi domestici.

Come funziona il purificatore che ti segue

Il sistema Find+Follow utilizza un rilevamento a 17 punti per individuare la presenza dell’utente e adattare l’oscillazione fino a 350 gradi. In pratica, non serve più regolare continuamente la direzione del flusso: il purificatore prova a capire dove serve aria fresca e la invia in modo più mirato, soprattutto in salotti, studi e ambienti in cui il comfort cambia durante la giornata.

Il dispositivo resta anche un purificatore vero e proprio, con filtro HEPA, carboni attivi, connettività Wi-Fi, controllo da app e compatibilità Matter per l’integrazione nella smart home. Il punto che colpisce, però, è un altro: l’uso di una camera su un elettrodomestico da salotto mostra quanto la casa connessa stia diventando sempre più capace di osservare il contesto, non solo di rispondere a un comando manuale.

La promessa sulla privacy

Dyson insiste su un aspetto preciso: il sistema non serve a riconoscere l’identità delle persone. Secondo l’azienda, le immagini vengono elaborate direttamente nel dispositivo, cancellate subito e non lasciano la macchina. La camera dovrebbe quindi rilevare solo presenza e posizione, senza creare profili personali o inviare filmati a un servizio cloud.

È una distinzione importante, ma non elimina del tutto il tema. Per molti utenti, sapere che un purificatore ha una camera integrata può bastare a sollevare dubbi, anche se il trattamento dei dati avviene localmente. La questione non è solo cosa promette un singolo prodotto, ma quanto siamo disposti ad accettare sensori evoluti dentro oggetti domestici nati per funzioni molto più semplici.

Find+Follow Purifier Cool racconta bene la nuova direzione della smart home: dispositivi più autonomi, più efficienti e più attenti a quello che succede nell’ambiente. La comodità è evidente, soprattutto se il sistema funziona davvero senza interventi manuali. Ma il prezzo della comodità smart, ormai, passa sempre più spesso da una domanda inevitabile: quanta intelligenza vogliamo mettere negli oggetti di casa?