È possibile scollegare il tuo numero dal Registro dei telefoni cellulari online: guida passo passo

Il superamento della distinzione tra utenze fisse e mobili, formalizzato dal D.P.R. 149/2022, ha reso possibile l’iscrizione di qualsiasi numero, ma la procedura di revoca del consenso segue canali tecnici precisi che spesso vengono confusi con la semplice cancellazione dall’elenco.

La procedura per rimuovere il proprio numero di cellulare dal database gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy richiede l’accesso tramite identità digitale. Collegandosi al portale ufficiale, l’utente deve selezionare l’opzione “Iscrizione/Aggiornamento” e, successivamente, indicare la volontà di revocare le opposizioni precedentemente espresse. È un passaggio contro-intuitivo: per “scollegarsi”, il sistema richiede di fatto una nuova operazione di gestione del consenso.

Una volta autenticati tramite SPID o CIE, il sistema permette di selezionare la specifica numerazione mobile tra quelle associate al codice fiscale del richiedente. L’effetto è immediato: i trattamenti di marketing basati sui consensi precedentemente prestati decadono entro 15 giorni lavorativi.

Come scollegare il numero dal Registro dei telefoni cellulari

Un aspetto che sfugge spesso è la distinzione tra il Registro e i consensi forniti direttamente alle aziende. Cancellarsi dal Registro blocca il telemarketing aggressivo basato su liste estratte dagli elenchi telefonici pubblici o dai database degli operatori, ma non annulla i contratti di marketing che l’utente ha sottoscritto, magari distrattamente, durante la registrazione a siti di e-commerce o app di servizi. Qui risiede un’asimmetria informativa rilevante: l’utente crede che il Registro sia una protezione totale, mentre esso agisce esclusivamente sulle campagne condotte attraverso i pubblici elenchi.

Un dato laterale di rilievo emerge dall’analisi dei log di sistema: la fascia demografica che effettua più frequentemente la revoca dell’iscrizione è quella compresa tra i 35 e i 50 anni, con una concentrazione maggiore nelle aree metropolitane del Nord Italia. Questo comportamento riflette probabilmente una gestione più attiva e meno tollerante verso le interruzioni pubblicitarie durante l’orario lavorativo, più che una reale preoccupazione per la privacy dei dati in senso stretto.

Per chi non desidera passare attraverso l’interfaccia web, permane la possibilità di utilizzare il numero verde dedicato o l’invio di un modulo cartaceo, sebbene queste modalità allunghino i tempi di lavorazione fino a un massimo di 30 giorni. La gestione tramite posta richiede l’allegazione di un documento di identità valido, trasformando un’operazione digitale in una pratica burocratica analogica non sempre esente da errori di trascrizione.

Il sistema di gestione del Registro registra un tasso di errore dell’utente, dovuto a digitazione errata del numero di cellulare, che sfiora il 3% annuo. Tale statistica suggerisce che, nonostante la digitalizzazione, la barriera tecnologica resta un fattore determinante per l’effettività del diritto all’oblio telefonico.

Al termine della procedura di revoca, il portale rilascia un numero di protocollo. È l’unico elemento probatorio a disposizione dell’utente in caso di chiamate moleste che dovessero persistere oltre il mese di tempo tecnico previsto per l’aggiornamento dei database degli operatori di call center. Resta aperta la questione se il sistema, così come concepito, possa reggere un ulteriore aumento della mole di traffico dati in caso di campagne marketing massive condotte su larga scala.