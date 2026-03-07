Gli ETF scaricano Bitcoin: aumentano i dubbi sul rialzo

I soldi stanno uscendo dai fondi che comprano Bitcoin per conto degli investitori tradizionali. E quando succede, di solito il mercato se ne accorge. Il 6 marzo gli ETF statunitensi su Bitcoin hanno registrato deflussi per circa 348 milioni di dollari in una sola seduta.

Non è il primo giorno negativo, ma è il più pesante delle ultime settimane. Anche gli ETF su Ethereum hanno perso capitali: 82,9 milioni usciti nello stesso giorno.

Il dato che colpisce di più riguarda chi sta vendendo. I deflussi più grandi arrivano dai due fondi che negli ultimi mesi avevano attirato più capitale: quello di Fidelity e l’IBIT di BlackRock. Dal primo sono usciti circa 159 milioni, dal secondo 143 milioni.

Gli ETF sono diventati uno dei canali principali con cui gli investitori istituzionali entrano e escono dal mercato crypto. Se comprano, i gestori devono acquistare Bitcoin sul mercato per coprire le quote. Se vendono, succede il contrario.

Bitcoin, il mercato resta fragile

Il prezzo di Bitcoin non sta vivendo un momento semplice.vDall’inizio dell’anno il calo è intorno al 22% e l’indice di sentiment crypto è sceso nell’area definita “paura estrema”.

Non significa automaticamente che il prezzo debba continuare a scendere, ma indica che molti investitori stanno riducendo l’esposizione. I movimenti degli ETF stanno alimentando il sospetto che gli ultimi rimbalzi del prezzo possano essere un bull trap, cioè un recupero temporaneo che attira nuovi compratori prima di un’altra discesa.

Non è una teoria nuova. Nel mercato crypto succede spesso quando il prezzo scende molto e poi prova a recuperare velocemente.

Flussi che cambiano direzione

La sequenza degli ultimi giorni è abbastanza chiara. Il 2 marzo gli ETF avevano registrato afflussi per circa 458 milioni di dollari, segnale che parte del mercato stava tornando a comprare. Poi qualcosa si è invertito.

Il 5 marzo i fondi hanno registrato deflussi per 227,9 milioni, seguiti il giorno dopo dal dato ancora più pesante da 348 milioni.

Questo tipo di oscillazione nei flussi indica che gli investitori più grandi stanno muovendo il capitale con molta cautela. Non c’è una direzione unica.

Chi gestisce portafogli istituzionali spesso reagisce velocemente quando la volatilità aumenta. Riduce posizione, aspetta, rientra se il prezzo stabilizza.

Per chi segue Bitcoin solo dal prezzo, questi movimenti possono sembrare improvvisi. In realtà spesso partono proprio dai flussi degli ETF.

Se gli afflussi tornano positivi per diversi giorni consecutivi, il mercato tende a trovare supporto. Quando invece si accumulano deflussi pesanti, la pressione di vendita aumenta. Nelle ultime settimane molti trader stanno guardando proprio questi numeri più del grafico.

Un dettaglio curioso è che alcuni desk di trading tengono aperta la pagina dei flussi ETF accanto al book degli ordini. Non è raro vedere il prezzo muoversi pochi minuti dopo la pubblicazione dei dati giornalieri.

Un mercato più influenzato dalla finanza tradizionale

Gli ETF hanno cambiato la struttura del mercato crypto. Prima gran parte dei movimenti arrivava da exchange, whale o investitori retail. Oggi una fetta crescente passa dai fondi quotati a Wall Street.

Questo rende Bitcoin più integrato nei mercati finanziari globali. Ma porta anche dinamiche diverse: prese di profitto rapide, ribilanciamenti di portafoglio, vendite legate a strategie macro.

Per chi investe significa convivere con movimenti più rapidi e spesso meno prevedibili. Per ora il punto è semplice: i grandi fondi stanno togliendo soldi dal mercato. Quanto durerà questa fase lo diranno i prossimi flussi.