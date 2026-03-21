Eurospin lo ha fatto di nuovo 2000 W di potenza, 3 regolazioni e un prezzo ridicolo: 11 euro e te lo porti a casa

Il rito del volantino Eurospin ha ormai assunto i connotati di un bollettino di guerra per la concorrenza.

Non appena scatta la metà di marzo 2026, la comparsa dell’asciugacapelli a marchio Enkho manda in tilt la logica del mercato degli elettrodomestici di consumo. Il prezzo di 11,99 euro è un insulto alle strategie di posizionamento dei grandi brand, un numero che sembra uscito da un’asta fallimentare degli anni Novanta e che invece campeggia fiero accanto a specifiche tecniche che, sulla carta, non hanno nulla da invidiare a modelli che costano cinque volte tanto.

La super offerta di Eurospin

Sotto la scocca grigio antracite batte un cuore da 2000 Watt. È una potenza che non ammette distrazioni: a pieno regime, il flusso d’aria è capace di domare anche le chiome più ostinate in tempi che solitamente appartengono alla categoria professionale. La dotazione comprende il diffusore e il classico beccuccio concentratore, oltre alle canoniche due velocità e tre regolazioni della temperatura. Il tasto per il colpo d’aria fredda non è un orpello estetico, ma una necessità per fissare la piega, una funzione che troppo spesso nei modelli entry-level viene sacrificata in favore di una semplificazione eccessiva dei circuiti.

Un dettaglio laterale che sfugge alla lettura rapida del volantino riguarda la finitura superficiale del polimero plastico: al tatto, il dispositivo presenta una leggera texture porosa che serve a migliorare il grip anche quando si hanno le mani umide o sporche di balsamo. Non è una scelta di design ricercata, ma una pragmatica soluzione industriale per sopperire a un bilanciamento dei pesi che, inevitabilmente, sposta il baricentro tutto verso il motore posteriore.

L’intuizione meno ortodossa che accompagna questo ennesimo sold-out annunciato riguarda la percezione del valore tecnologico. Stiamo assistendo alla definitiva “commoditizzazione” del calore. Se Eurospin riesce a garantire tre anni di garanzia e la certificazione IMQ su un oggetto che costa quanto un aperitivo in centro, significa che il margine di profitto degli altri produttori è diventato, negli anni, pura rendita di posizione sul logo. Comprare questo asciugacapelli non è solo una scelta di risparmio estremo, ma un atto di realismo domestico: accettare che un ventilatore che scalda l’aria non debba necessariamente essere un investimento a lungo termine o un feticcio tecnologico.

La presenza del sigillo IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) è l’ultimo baluardo contro lo scetticismo di chi pensa che a questo prezzo il motore possa esplodere dopo tre utilizzi. Questo ente terzo verifica la sicurezza elettrica e la resistenza dei materiali, garantendo che i 2000 Watt dichiarati siano gestiti da cablaggi a norma. Il vero scandalo non è il prezzo basso di Enkho, ma l’incapacità del mercato tradizionale di giustificare i propri listini di fronte a una macchina che, pur non avendo il design di un oggetto d’arte, asciuga i capelli esattamente nello stesso modo.

Chi entra oggi in un punto vendita Eurospin non lo fa per cercare l’eccellenza estetica, ma per accaparrarsi un pezzo di ingegneria basica e funzionale che scade tecnicamente solo quando si decide di buttarlo. È l’essenzialità elevata a modello di business, dove la scatola di cartone conta più del contenuto perché è l’unica cosa che tiene separato il prodotto dallo scaffale.