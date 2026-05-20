Excel, la novità nelle tabelle fa infuriare gli utenti: pioggia di critiche per l’icona che complica l’utilizzo

Chi utilizza Excel ogni giorno per lavoro sa bene quanto anche un piccolo dettaglio possa cambiare l’esperienza d’uso. In un foglio di calcolo tutto ruota attorno allo spazio disponibile, alla velocità operativa e alla possibilità di avere dati sempre visibili.

Per questo motivo una recente modifica introdotta da Microsoft ha generato una reazione piuttosto dura da parte di molti utenti. Al centro delle critiche c’è una nuova icona collegata a Copilot che compare direttamente all’interno dell’area di lavoro di Excel, in una posizione che diversi utilizzatori considerano poco pratica.

Le segnalazioni sono aumentate rapidamente e riguardano soprattutto un problema molto semplice: l’impossibilità di rimuovere completamente l’elemento dalla schermata.

Perché il nuovo pulsante di Excel sta creando così tante proteste

La questione non riguarda tanto la presenza dell’intelligenza artificiale all’interno della suite Microsoft. Negli ultimi mesi strumenti basati su AI sono comparsi praticamente ovunque: browser, sistemi operativi, applicazioni di produttività e piattaforme aziendali.

Il problema sollevato da molti utenti riguarda soprattutto il modo in cui la funzione viene inserita nell’interfaccia.

L’icona introdotta in Excel compare come elemento fluttuante all’interno del foglio di lavoro, posizionandosi sopra l’area nella quale vengono visualizzati dati, celle e contenuti.

Secondo numerose segnalazioni, il pulsante può creare diversi fastidi pratici:

può coprire alcune informazioni presenti nel foglio, rendere meno agevole la navigazione e risultare visibile persino durante l’acquisizione di schermate o immagini del documento.

L’aspetto che ha irritato maggiormente gli utenti è però un altro: non esiste un’opzione diretta per eliminarlo completamente.

L’unica soluzione disponibile consiste nello spostarlo lateralmente, trasformandolo temporaneamente in una piccola icona ridotta.

Il rapporto sempre più complicato tra utenti e nuove funzioni AI

La situazione ricorda episodi simili già emersi su altri prodotti Microsoft.

Negli ultimi anni diversi utenti avevano espresso critiche verso elementi permanenti inseriti nell’interfaccia di alcuni servizi, considerati invasivi o poco utili nell’uso quotidiano.

La questione sembra andare oltre il singolo pulsante.

Molti utilizzatori non contestano l’intelligenza artificiale in sé, ma la sensazione di perdere controllo sull’ambiente di lavoro.

Chi utilizza Excel per analisi, report, gestione finanziaria o attività professionali tende infatti a privilegiare schermate pulite e prive di distrazioni.

Per molti la richiesta è piuttosto semplice: decidere autonomamente quali strumenti utilizzare e quali nascondere.

L’impressione che emerge dalle discussioni online è che una parte degli utenti non stia rifiutando le nuove tecnologie, ma stia contestando il modo in cui queste vengono integrate nei software che utilizza ogni giorno.