Google ha appena trasformato Android Auto in un mini cinema

Chi usa Android Auto tutti i giorni si accorgerà subito che Google non sta preparando un semplice aggiornamento grafico, ma un cambiamento molto più profondo.

Negli ultimi anni Android Auto era rimasto abbastanza fedele a sé stesso: pratico, semplice, ma anche piuttosto rigido. Le schermate cambiavano poco, i widget erano assenti e l’esperienza generale dipendeva quasi sempre dalle dimensioni del display dell’auto. Ora invece Google ha deciso di spingere forte sull’infotainment di nuova generazione, trasformando il sistema in qualcosa di molto più vicino a un vero ecosistema intelligente da cruscotto.

La prima cosa che salta all’occhio riguarda proprio la nuova home di Android Auto. Google introdurrà finalmente i widget, cioè piccoli riquadri dinamici che permetteranno di controllare informazioni rapide senza aprire ogni volta le applicazioni complete.

In pratica si potranno avere sotto mano il meteo, i contatti preferiti, la musica, i dispositivi smart di casa o persino l’apertura del garage direttamente nella schermata iniziale. Una soluzione che cambia parecchio l’utilizzo quotidiano, soprattutto nelle auto con display molto grandi o panoramici.

Google ha anche ridisegnato tutta l’interfaccia usando il linguaggio grafico Material 3 Expressive, già visto sugli smartphone Android più recenti. Tradotto nella vita reale significa animazioni più fluide, caratteri più leggibili e schermate capaci di adattarsi meglio alle forme strane dei display moderni, inclusi quelli curvi o ultrawide.

Google Maps diventa molto più immersivo

La funzione che probabilmente avrà l’impatto più concreto durante la guida è però la nuova Immersive Navigation di Google Maps. Google parla apertamente del più grande aggiornamento della navigazione degli ultimi anni.

Le mappe cambieranno completamente aspetto: edifici tridimensionali, cavalcavia realistici, rilievi del terreno, corsie evidenziate, semafori, segnali di stop e indicazioni molto più visibili nei punti complessi della strada.

Su alcuni modelli con sistema Google built-in, quindi integrato direttamente nell’auto e non collegato tramite smartphone, entrerà in gioco anche la telecamera frontale del veicolo per offrire suggerimenti sulle corsie in tempo reale. Una funzione che punta chiaramente a ridurre errori nelle uscite autostradali e nei cambi di direzione più complicati.

Tra le novità più discusse c’è anche il supporto ai video. Per la prima volta sarà possibile guardare contenuti in Full HD fino a 60 fps direttamente sul display dell’auto tramite app come YouTube.

Google però ha imposto una regola molto rigida: la riproduzione funzionerà solo quando il veicolo è parcheggiato o in ricarica. Nel momento in cui si riparte, il video verrà bloccato automaticamente e, se disponibile, continuerà soltanto l’audio.

È una scelta quasi obbligata, anche per evitare problemi legati alla sicurezza stradale. In pratica si punta più ai momenti di attesa, alle soste durante i viaggi lunghi o alle ricariche delle auto elettriche che all’intrattenimento durante la guida vera e propria.

Gemini entra sempre di più nell’auto

Dentro Android Auto ci sarà anche sempre più spazio per Gemini, l’intelligenza artificiale di Google che gradualmente sta sostituendo Google Assistant.

L’assistente AI potrà leggere messaggi, suggerire risposte contestuali e persino recuperare informazioni da email, calendario e notifiche per aiutare il conducente senza dover toccare il telefono.

Tra le funzioni annunciate c’è anche Magic Cue, una sorta di suggerimento intelligente che anticipa alcune azioni. Ad esempio, se arriva un messaggio con la richiesta di un indirizzo, Gemini potrebbe proporre automaticamente la navigazione o recuperare le informazioni necessarie senza cercarle manualmente.

Il punto vero, però, sarà la compatibilità. Non tutte le auto riceveranno le stesse funzioni e molti aggiornamenti dipenderanno dall’hardware installato a bordo. Alcune novità arriveranno prima sui modelli premium, mentre altre potrebbero richiedere mesi prima di comparire sulle auto più diffuse in Italia.

Ed è forse proprio questo l’aspetto che farà discutere di più nei prossimi mesi: Android Auto sta diventando molto più potente, ma la differenza tra un’auto compatibile e una esclusa da queste funzioni potrebbe iniziare a pesare parecchio nell’esperienza quotidiana di chi guida.