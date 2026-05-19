Google Messages prepara le videochiamate RCS: il primo indizio arriva dalla beta

Google Messages potrebbe presto fare un passo molto atteso, perché nella versione beta dell’app è emerso il primo segnale concreto di un possibile arrivo delle videochiamate RCS direttamente dentro le conversazioni.

Per ora, però, è giusto muoversi con prudenza: non si tratta di una funzione disponibile per tutti, ma di un indizio tecnico che suggerisce una direzione precisa per il futuro del servizio.

Nella beta più recente dell’app sarebbe infatti comparsa una stringa dedicata alla “Video call”, un dettaglio piccolo solo in apparenza ma comunque interessante. Quando in un’app di Google iniziano ad affiorare riferimenti così espliciti, spesso significa che qualcosa si sta muovendo davvero dietro le quinte, anche se tra i test interni e un rilascio pubblico può passare parecchio tempo. Per chi usa già Google Messages come app principale per gli SMS e i messaggi RCS, il segnale è comunque da tenere d’occhio.

Perché questa novità conta davvero

Il punto non è solo aggiungere un pulsante in più. Se Google decidesse di integrare davvero le videochiamate RCS dentro Messages, l’app potrebbe avvicinarsi ancora di più all’idea di una piattaforma di comunicazione completa, capace di coprire chat, invio di file, gruppi e chiamate video senza costringere ogni volta a passare da servizi esterni. È una prospettiva interessante soprattutto per chi cerca un’esperienza più semplice, più immediata e più integrata nel mondo Android.

Oggi Google Messages supporta già alcune forme di chiamata video attraverso soluzioni diverse, come Google Meet o strumenti legati agli operatori. Il possibile arrivo di un sistema RCS dedicato cambierebbe però il contesto, perché renderebbe la funzione più coerente con l’evoluzione dello standard stesso. In pratica, non sarebbe soltanto una scorciatoia verso un altro servizio, ma un tassello più naturale dentro l’ecosistema della messaggistica moderna.

Il ruolo di RCS 4.0

Dietro questa indiscrezione c’è infatti un elemento più ampio: il nuovo RCS Universal Profile 4.0 ha aperto alla possibilità di gestire anche le videochiamate in modo più evoluto e multipiattaforma. Questo non significa che tutto sia pronto subito, ma spiega perché Google possa iniziare a preparare il terreno dentro la sua app di messaggistica. In altre parole, la comparsa di quella stringa non sembra casuale, ma si inserisce in una traiettoria tecnica che punta a rendere RCS più ricco e competitivo.

Per gli utenti il vantaggio sarebbe abbastanza chiaro. Se la funzione arrivasse davvero, Google Messages potrebbe diventare ancora più utile nella vita quotidiana, soprattutto per chi vuole restare dentro un’unica app per parlare, inviare contenuti e magari passare a una chiamata video senza cambiare ambiente. È il tipo di evoluzione che non stravolge tutto in un colpo solo, ma che può rendere l’esperienza più fluida e più vicina a quella offerta da altre piattaforme di messaggistica.

Cosa aspettarsi adesso

La parte più importante, almeno per ora, è non scambiare questa scoperta per un annuncio ufficiale. Le funzioni individuate nelle beta o nei teardown del codice possono anche restare in sospeso, cambiare forma oppure non arrivare mai nella versione stabile. Ecco perché il tema va trattato come sviluppo in corso, non come lancio imminente. Però il fatto che Google Messages inizi a mostrare segnali così espliciti sulle videochiamate RCS dice che l’idea è almeno entrata nel radar del team, e questo basta per rendere la novità interessante anche adesso.