WhatsApp cambia gli Stati: arrivano amici stretti e liste per scegliere chi vede cosa

WhatsApp sta provando a rendere gli Stati meno esposti, più controllabili e finalmente adatti a pubblici diversi nella stessa rubrica.

La novità riguarda le liste personalizzate e gli amici stretti, due strumenti che permettono di decidere con più precisione chi può vedere un aggiornamento. Non è un dettaglio secondario, perché su WhatsApp convivono persone molto diverse: amici, parenti, colleghi, ex compagni di scuola, contatti di lavoro e numeri salvati una volta sola.

Il problema degli Stati WhatsApp è sempre stato questo: funzionano come contenuti veloci, simili alle Storie, ma dentro un’app molto più personale. Su Instagram è normale scegliere cosa mostrare e a chi, mentre su WhatsApp molti utenti esitano proprio perché la rubrica è più ampia e meno “social”. Con le nuove liste, l’app prova a togliere un po’ di imbarazzo da una funzione usata spesso con prudenza.

Gli Stati diventano più simili alle Storie di Instagram

Secondo quanto emerso dalle versioni beta, WhatsApp sta introducendo una lista Amici stretti e la possibilità di creare pubblici personalizzati. L’idea è semplice: prima di pubblicare uno Stato, l’utente può scegliere se mostrarlo a tutti i contatti ammessi, a una cerchia ristretta o a una lista costruita per l’occasione.

La somiglianza con Instagram è evidente, ma su WhatsApp il peso è diverso. Qui non si parla solo di contenuti da creator o di aggiornamenti leggeri, ma di momenti quotidiani che possono finire davanti a persone con cui si ha un rapporto molto diverso. Una foto informale, una frase personale o un aggiornamento dal weekend possono essere perfetti per gli amici più vicini, ma fuori posto davanti a colleghi o contatti professionali.

Più controllo senza cambiare ogni volta le impostazioni

La parte più utile potrebbe essere proprio la gestione stabile delle liste. Oggi chi vuole limitare la visibilità degli Stati deve intervenire sulle impostazioni della privacy, con un meccanismo non sempre immediato. Con le liste personalizzate, invece, si potrebbe preparare in anticipo un pubblico per famiglia, amici, colleghi o gruppi specifici, scegliendolo poi al momento della pubblicazione.

Per l’utente comune significa meno passaggi e meno rischio di mostrare qualcosa alla persona sbagliata. WhatsApp potrebbe anche distinguere visivamente gli Stati condivisi con un pubblico ristretto, per rendere più chiaro quando un contenuto non è destinato a tutti. È una piccola modifica, ma tocca un punto molto concreto della privacy quotidiana.

Una funzione piccola, ma molto coerente con l’uso reale

Questa novità non cambia WhatsApp dall’oggi al domani, però racconta bene la direzione dell’app. Meta sta rendendo gli Stati più flessibili e meno rigidi, avvicinandoli alle abitudini già viste su Instagram senza trasformare WhatsApp in un social aperto. La differenza è sottile, ma conta: il contenuto resta dentro la rubrica, solo con un controllo migliore sul pubblico.

Al momento la funzione è legata alle versioni beta per Android e iOS, quindi non tutti la vedranno subito. Se arriverà su larga scala, potrebbe convincere anche chi finora ha ignorato gli Stati per paura di esporsi troppo. In fondo, il punto non è pubblicare di più, ma poter scegliere con più calma chi deve davvero vedere qualcosa.