YouTube vuole scoprire se il tuo volto finisce nei deepfake creati con l’AI

YouTube sta estendendo uno strumento pensato per aiutare gli utenti adulti a capire se il loro volto viene usato in video generati o alterati con l’intelligenza artificiale.

La novità riguarda la likeness detection, una funzione che punta a individuare deepfake e contenuti non autorizzati. Il problema è diventato molto più concreto negli ultimi mesi. Con gli strumenti di AI generativa, creare un video credibile usando il volto di un’altra persona è più semplice di prima, e non riguarda più soltanto celebrità o grandi creator. Anche un utente comune può ritrovarsi dentro una clip falsa, magari usata per truffe, pubblicità ingannevoli o contenuti dannosi.

YouTube aveva già iniziato a testare questa tecnologia con un gruppo più ristretto di creator e figure pubbliche. Ora il sistema viene allargato agli utenti maggiorenni, con un funzionamento che ricorda in parte Content ID: non cerca musica o video copiati, ma possibili contenuti che riproducono la somiglianza del volto di una persona tramite strumenti di intelligenza artificiale.

Come funziona il controllo dei deepfake

Per usare la funzione, l’utente deve passare da YouTube Studio e completare una verifica del volto con una scansione tipo selfie. Dopo questa fase, la piattaforma può cercare video che sembrano usare quella identità visiva in modo artificiale o non autorizzato, mostrando poi eventuali risultati da controllare nella propria area personale.

Il rilevamento, però, non significa rimozione automatica. Se YouTube trova un possibile deepfake, l’utente può esaminare il video e chiedere un intervento secondo le regole sulla privacy della piattaforma. La valutazione tiene conto di vari elementi, tra cui realismo, riconoscibilità della persona, eventuale etichetta AI e casi particolari come satira o parodia.

Perché il tema riguarda anche i creator piccoli

La scelta di YouTube è importante perché i deepfake non colpiscono più solo chi ha milioni di follower. Un volto preso da un video pubblico, da una live o da un contenuto social può essere riutilizzato per costruire un messaggio falso. Per un creator piccolo, questo può danneggiare reputazione, fiducia della community e rapporti con brand o collaboratori.

Il rischio non è solo l’imbarazzo. Un video manipolato può far sembrare che una persona promuova un prodotto, sostenga un’idea o partecipi a una truffa. In un ecosistema dove i contenuti si diffondono rapidamente, avere un sistema di allerta può aiutare a intervenire prima che il video venga copiato, ricondiviso o portato fuori da YouTube.

I limiti dello strumento

La funzione non risolve ogni problema. Il controllo riguarda soprattutto il volto, quindi non copre necessariamente un clone della voce, un audio manipolato o contenuti pubblicati su altre piattaforme. È un passo utile, ma non una protezione completa contro tutti gli abusi legati ai deepfake e all’uso improprio dell’immagine personale.

Resta anche il tema dei dati biometrici. Per cercare video simili, l’utente deve fornire una scansione del volto e affidarsi ai sistemi della piattaforma. YouTube dovrà rendere molto chiari controlli, consenso e cancellazione dei dati, perché una funzione pensata per proteggere la privacy deve essere gestita con la stessa attenzione che chiede agli utenti sulla propria identità digitale.

La direzione è comunque chiara: con l’AI generativa, le piattaforme non possono più limitarsi a rimuovere i contenuti falsi dopo le segnalazioni manuali. Devono offrire strumenti più rapidi per capire quando un volto viene usato senza consenso. YouTube non eliminerà i deepfake, ma può dare agli utenti un primo livello di controllo in un problema destinato a diventare sempre più quotidiano.