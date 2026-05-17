Netflix senza misure: aumenta ancora la pubblicità, sarete inondati di spot

C’era una volta Netflix come il luogo dello streaming senza interruzioni, l’alternativa pulita alla televisione lineare. Quell’epoca è finita nel 2022, quando la piattaforma ha introdotto il piano Standard con pubblicità a prezzo ridotto. Adesso quella direzione si accelera, e farlo in modo silenzioso e progressivo è la strategia che Reed Hastings — e ora i suoi successori — hanno perfezionato nel tempo: ogni novità pubblicitaria arriva come un piccolo passo, mai come un cambiamento brutale. Ma i piccoli passi, sommati, producono una distanza enorme. Agli Upfront 2026, l’appuntamento annuale in cui Netflix presenta la propria strategia agli inserzionisti, l’azienda ha confermato che sta per aggiungere ancora più annunci pubblicitari alla piattaforma. Per gli utenti del piano con pubblicità, significa una cosa sola: ancora più spot.

I numeri che hanno convinto Netflix a spingere sulla pubblicità

La motivazione di Netflix è scritta nei suoi bilanci. Nel quarto trimestre del 2025, la piattaforma ha registrato una crescita del 16% su base annua dei ricavi, con la pubblicità come uno dei fattori principali di questa crescita. Secondo i dati comunicati dall’azienda stessa e approfonditi da The Verge, i ricavi derivanti esclusivamente dalle inserzioni pubblicitarie hanno raggiunto 1,5 miliardi di dollari nel corso del 2025, un risultato che ha superato le proiezioni interne. Le inserzioni pubblicitarie di Netflix raggiungono un bacino di circa 250 milioni di utenti attivi mensili a livello globale, una cifra che rende la piattaforma uno degli spazi pubblicitari digitali più appetibili per i brand di fascia alta.

Questi numeri hanno cambiato la percezione interna su cosa sia Netflix come business. Se fino al 2022 l’azienda era prima di tutto una piattaforma di abbonamenti, è sempre più un media company a doppia entrata: abbonamenti da un lato, pubblicità dall’altro. L’obiettivo a lungo termine, stando alle dichiarazioni dei vertici, è costruire un’attività pubblicitaria paragonabile in scala a quella delle reti televisive tradizionali, sfruttando la qualità del targeting digitale che la TV lineare non può offrire.

Cosa cambia: feed verticale, podcast e sport

Le novità annunciate agli Upfront riguardano tre aree di espansione degli annunci. La prima è la sezione Clip, ovvero il feed verticale ione di browsing introdotta negli ultimi mesi che permette di scorrere clip brevi dalle serie disponibili in catalogo, con un’interfaccia analoga a TikTok o a Instagram Reels. Fino ad oggi questa sezione era priva di interruzioni pubblicitarie. Da ora in poi, gli annunci entreranno anche qui.

La seconda area è quella dei netflix-17052025 saranno anch’essi veicoli per la pubblicità. La terza riguarda lo sport: Netflix ha investito in maniera significativa nelle trasmissioni sportive live — dal tennis alla boxe fino ai match della NFL nel periodo natalizio — e le funzionalità legate a questi eventi saranno sempre più integrate con la pubblicità.

Tutte queste novità riguardano esclusivamente il piano Standard con pubblicità, l’abbonamento a prezzo ridotto che include le interruzioni. Gli utenti degli altri piani, Standard e Premium, non vengono toccati direttamente. Il messaggio implicito, però, è chiarissimo: il piano economico diventa progressivamente meno “economico” in termini di esperienza d’uso, spingendo chi non vuole spot verso i livelli di abbonamento più costosi.

I prezzi già aumentati: prima gli USA, poi il resto

La mossa sugli annunci si inserisce in un contesto più ampio di revisione al rialzo dei costi per gli utenti. A marzo 2026, Netflix ha annunciato un aumento dei prezzi per tutti i piani di abbonamento negli Stati Uniti: il piano Standard è passato da 15,49 a 17,99 dollari al mese, il Premium da 22,99 a 24,99. Il piano con pubblicità è rimasto il meno costoso in assoluto, a 7,99 dollari, ma è quello che ora riceverà il maggior numero di inserzioni aggiuntive.

La politica di Netflix negli ultimi anni è coerente: aumentare i prezzi nei mercati più maturi come gli USA e il Canada, poi aspettare qualche mese prima di applicare gli stessi aumenti in Europa. L’Italia non ha ancora ricevuto i rincari del 2026, ma alla luce della storia recente — gli aumenti americani del 2023 e del 2024 erano arrivati in Italia rispettivamente sei e otto mesi dopo — è ragionevole aspettarsi che la stessa dinamica si ripeta.

La concorrenza fa lo stesso: il modello AVOD si diffonde

Netflix non è l’unica piattaforma a puntare sulla pubblicità come seconda fonte di ricavi. Disney+, Paramount+, Peacock e Amazon Prime Video hanno tutti introdotto piani con pubblicità negli ultimi anni, e Amazon ha fatto qualcosa di ancora più aggressivo: nel 2024 ha inserito automaticamente le pubblicità nel piano standard di Prime Video, obbligando chi non le voleva a pagare un sovrapprezzo mensile per eliminarle. Il modello AVOD (Advertising Video On Demand) si sta consolidando come standard del settore, e chi aveva scommesso che i grandi player avrebbero mantenuto lo streaming senza pubblicità indefinitamente si è ritrovato smentito uno dopo l’altro.

In questo contesto, l’espansione della pubblicità di Netflix non è una notizia isolata: è il segnale più recente di una trasformazione strutturale del settore che porta lo streaming ad assomigliare sempre di più alla televisione tradizionale che doveva sostituire.

Cosa fare: le opzioni per chi non vuole la pubblicità

Per chi è già abbonato al piano con pubblicità e non vuole assistere all’espansione degli annunci, la strada più semplice è passare al piano Standard o Premium, che rimangono privi di interruzioni. Il costo aggiuntivo mensile è significativo ma prevedibile. Chi invece vuole ridurre la spesa complessiva e non ha problemi a condividere l’account con familiari conviventi, il piano Standard rimane l’opzione che offre il miglior rapporto qualità/prezzo senza pubblicità. In Italia il piano Standard costa attualmente 12,99 euro al mese.

Tag: Netflix, pubblicità, abbonamento streaming

Alt text immagine 1: L’interfaccia del piano Standard con pubblicità di Netflix su smartphone, il piano che riceverà ulteriori inserzioni pubblicitarie dopo l’annuncio agli Upfront 2026 che ha seguito i ricavi record da 1,5 miliardi di dollari dalla pubblicità nel 2025