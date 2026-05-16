PlayStation Plus, messo un gioco gratis da tenere per sempre: riscattalo prima che sia tardi

PlayStation Plus, messo un gioco Sony ha aggiunto una piccola sorpresa al catalogo di questo mese. In modo del tutto inaspettato, senza annunci preventivi e in parallelo ai consueti giochi mensili, a partire dal 13 maggio 2026 è disponibile sul PlayStation Store un gioco completamente gratuito per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium: si chiama Woodle Tree Adventures Deluxe, è un colorato platform old-style che guarda con affetto agli anni Novanta, e può essere riscattato e tenuto per sempre senza spendere un centesimo aggiuntivo rispetto al proprio abbonamento. La finestra di tempo è limitata: il prezzo tornerà a quota normale alle 00:59 del 28 maggio 2026. Chi vuole aggiungerlo alla propria raccolta ha ancora qualche giorno, ma conviene non rimandare.

Cos’è Woodle Tree Adventures Deluxe

Il nome non è tra i più noti del panorama videoludico, e quello è in parte il motivo per cui vale la pena parlarne: è esattamente il tipo di titolo che passa inosservato tra le uscite dei grandi studi e che invece può regalare ore di gioco rilassanti e genuine a chi gli dà una possibilità. Woodle Tree Adventures Deluxe è un platform tridimensionale sviluppato dallo studio indipendente Chubby Pixel, già disponibile su PC via Steam dove ha accumulato un buon numero di valutazioni positive. La versione Deluxe, disponibile su PS4 con piena retrocompatibilità su PlayStation 5, è l’edizione più completa del gioco con contenuti aggiuntivi rispetto alla versione base.

Il protagonista è Woodle, un personaggio arboreo che si muove attraverso mondi colorati e ambientati in scenari naturali, con una progressione scandita da livelli che mescolano esplorazione e raccolta di elementi. Lo stile richiama deliberatamente l’estetica dei platform degli anni Novanta, quelli che si completavano in un pomeriggio ma che si continuava a rigiocare per trovare i segreti nascosti. Non è un titolo che stravolge il genere né offre una narrativa complessa: è fatto di colori vivaci, musiche allegre, un gameplay accessibile anche ai più giovani e una struttura sufficientemente varia da non diventare monotona. Il prezzo di listino normale è 4,49 euro sul PlayStation Store italiano, oppure 1,34 euro quando è in offerta. Riscattarlo gratis oggi significa averlo nella propria libreria per sempre, disponibile in qualsiasi momento anche dopo la fine del periodo promozionale.

Come riscattarlo: da console e da browser

Il procedimento è semplice e richiede meno di un minuto. Da PS4 o PS5: accendere la console, aprire il PlayStation Store dal menu principale, cercare “Woodle Tree Adventures Deluxe” nella barra di ricerca, selezionare il gioco e procedere al riscatto gratuito assicurandosi di essere collegati all’account con abbonamento Plus attivo. Il download partirà automaticamente.

Da browser: è possibile riscattare il gioco anche senza accendere la console, accedendo direttamente alla pagina del PlayStation Store tramite computer, tablet o smartphone all’indirizzo corrispondente al gioco, effettuando l’accesso con l’account PlayStation personale. Una volta riscattato dal browser, il gioco sarà disponibile nella libreria alla successiva accensione della console, pronto per essere scaricato.

PlayStation Plus a maggio: cosa include l’abbonamento in questo momento

Per chi non è ancora abbonato o sta valutando se rinnovare, vale la pena fare un punto su cosa offre PlayStation Plus nel mese di maggio. I giochi mensili standard disponibili per tutti i livelli di abbonamento includono titoli selezionati che rimangono accessibili finché si mantiene l’abbonamento attivo. Il livello Extra aggiunge centinaia di giochi dal catalogo Sony e da publisher terzi, tra cui alcune produzioni di punta delle ultime stagioni, mentre il livello Premium comprende anche la possibilità di fare streaming di giochi classici e accedere a versioni di prova temporanee dei titoli in arrivo.

Il gioco gratis di questo periodo si aggiunge a tutto questo: non sostituisce i giochi mensili, non richiede un livello di abbonamento specifico oltre al base, e una volta riscattato rimane nella libreria anche se si cancella l’abbonamento o si passa a un livello inferiore. È una di quelle aggiunte silenziose che Sony inserisce ogni tanto nel catalogo senza comunicazioni ufficiali prominenti, e che conviene intercettare quando vengono segnalate.

Perché riscattarlo anche se non si ha intenzione di giocarci subito

La risposta è semplice: una volta riscattato, il gioco è tuo per sempre. Non importa se lo giocherai questa settimana, tra un mese o mai. Costruire una libreria digitale di giochi gratuiti è una delle poche pratiche nel mondo dei videogiochi che non ha controindicazioni: si usa memoria del cloud di PlayStation per la libreria, non dello spazio fisico dell’SSD della console finché non si scarica effettivamente il gioco, e il riscatto richiede meno di un minuto. La finestra si chiude alle 00:59 del 28 maggio 2026: c’è ancora tempo, ma date la brevità della finestra e la natura silenziosa dell’iniziativa, chi aspetta troppo rischia di perdersela.