Festa della Mamma: migliori frasi e citazioni da inviare su WhatsApp

È di nuovo quel periodo dell’anno: la Festa della Mamma si avvicina e non c’è modo migliore di esprimere il nostro amore e la nostra gratitudine per la persona che ci ha dato la vita che con un messaggio di auguri su WhatsApp. Ma cosa scrivere per farle sentire quanto sia speciale? Niente paura, abbiamo raccolto per te una selezione delle migliori frasi e messaggi per far sorridere la tua mamma in questo giorno così importante.

Frasi dolci per toccare il cuore della mamma

“Mamma, sei la mia guida, il mio appoggio e il mio faro nella notte. Grazie per tutto quello che fai per me. Buona festa della mamma!” “Nessuno potrà mai prendere il tuo posto, mamma. Sei unica e insostituibile. Auguri per la tua festa!” “Quando penso a tutto l’amore che mi hai dato, mi rendo conto di quanto sia fortunato/a ad averti come mamma. Buona festa della mamma!” “Mamma, sei la mia eroina, la mia roccia e il mio angelo custode. Grazie per tutto quello che hai fatto e fai per me. Auguri!” “Anche se non sono sempre vicino a te, sappi che il mio amore per te è infinito. Buona festa della mamma!”

Citazioni famose per celebrare la mamma

“Dio non poteva essere dappertutto, e così ha creato le madri.” – Rudyard Kipling “Una madre è il tuo primo amico, il tuo migliore amico e il tuo amico per sempre.” – Anonimo “La mano che dondola la culla è la mano che governa il mondo.” – William Ross Wallace “La mamma è il cuore che batte nel cuore del mondo.” – Henry Ward Beecher “L’amore di una madre è pazienza, dolcezza, forza e dedizione.” – Helen Steiner Rice

Messaggi originali per stupire la tua mamma

“Mamma, sei come il Wi-Fi: mi connetto a te quando ho bisogno e mi dai sempre la carica giusta. Buona festa della mamma!” “Mamma, sei il mio primo amore e il mio primo like. Auguri per la tua festa!” “Sei la migliore mamma del mondo, anche quando mi mandi in stand-by. Buona festa della mamma!” “La mamma è quella persona che sa tutto di te e ti ama lo stesso. Grazie per essere la mia mamma. Auguri!” “Sei la mia power bank, mamma. Ricarichi sempre il mio cuore. Buona festa della mamma!”

Scegli il messaggio che più ti piace o personalizzalo per renderlo ancora più speciale. La tua mamma merita tutto il tuo amore e la tua gratitudine, e un messaggio di auguri su WhatsApp è un modo semplice e diretto per farle sapere quanto sia importante per te. Buona festa della mamma a tutte le mamme del mondo!