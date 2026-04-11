Francia, meno Windows e più Linux: la svolta parte dagli uffici pubblici

La Francia ha avviato un percorso concreto per ridurre la dipendenza da Windows e dai grandi fornitori tecnologici americani, scegliendo Linux come alternativa per una parte dei sistemi pubblici e aprendo una fase nuova nella gestione della tecnologia di Stato.

La decisione arriva nell’ambito di una strategia più ampia legata alla cosiddetta sovranità digitale, un concetto che negli ultimi anni sta diventando centrale in Europa. L’obiettivo è semplice da capire: avere più controllo su dati, infrastrutture e strumenti utilizzati dalla pubblica amministrazione, senza dipendere completamente da aziende straniere.

Nel concreto, il piano prevede una progressiva sostituzione di Windows con sistemi basati su Linux all’interno di alcune strutture governative. Il cambiamento non sarà immediato né uniforme, ma inizierà da ambienti specifici come quelli legati alla direzione digitale dello Stato, per poi eventualmente estendersi ad altri uffici.

Perché la Francia sta prendendo questa strada

Alla base della scelta c’è una questione di controllo. Utilizzare software open source come Linux significa poter gestire in modo più diretto il funzionamento dei sistemi, senza dipendere da licenze, aggiornamenti o decisioni prese da fornitori esterni. In un contesto internazionale sempre più instabile, questo tipo di autonomia viene visto come un vantaggio concreto.

Non si tratta solo di tecnologia, ma anche di politica e sicurezza. Le autorità francesi hanno più volte sottolineato la necessità di non affidare completamente infrastrutture critiche a piattaforme che non sono sotto controllo nazionale o europeo. Il tema riguarda soprattutto la gestione dei dati sensibili e il rischio, anche teorico, di limitazioni o interruzioni legate a dinamiche esterne.

Un cambiamento che non riguarda solo il sistema operativo

Il passaggio a Linux è solo una parte di un progetto più ampio. Negli ultimi mesi la Francia ha già iniziato a sostituire alcuni strumenti molto diffusi con alternative locali o open source, soprattutto nel campo della collaborazione e delle comunicazioni interne. Questo indica che la direzione non è isolata, ma segue una linea precisa.

Va però chiarito che non si tratta di una “rivoluzione immediata”. Non esiste ancora una tempistica definitiva per l’abbandono completo di Windows, e non è stato indicato quale distribuzione Linux verrà adottata su larga scala. Ogni amministrazione dovrà definire un proprio piano operativo, con tempi e modalità differenti.

Cosa significa per chi usa Windows ogni giorno

Per gli utenti comuni e per le aziende, l’impatto diretto è limitato nel breve periodo. Questo tipo di scelta riguarda prima di tutto la pubblica amministrazione e non cambia automaticamente il modo in cui si usano i computer a casa o in ufficio.

Il segnale però è chiaro: sempre più governi stanno valutando alternative per ridurre la dipendenza da un unico ecosistema tecnologico. Se questo modello dovesse funzionare, potrebbe influenzare anche altri Paesi europei e aprire scenari diversi nel mercato del software.

Più che una svolta immediata, quindi, è un movimento che va osservato nel tempo. La tecnologia, in questo caso, diventa uno strumento di equilibrio tra indipendenza, sicurezza e controllo, e il risultato dipenderà da quanto questo approccio riuscirà a reggere nella pratica.