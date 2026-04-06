Galaxy, addio a una funzione che usavi ogni giorno: da luglio cambia tutto

Per milioni di utenti Galaxy sta per cambiare una delle abitudini più radicate, perché l’app Samsung Messages ha una data di fine precisa e da quel momento bisognerà usare un’alternativa diversa.

Samsung ha annunciato la dismissione della sua app storica Samsung Messages, indicando luglio 2026 come momento in cui il servizio verrà interrotto sui dispositivi compatibili. Non si tratta di un semplice aggiornamento o di una modifica grafica: da quella data, sugli smartphone interessati non sarà più possibile inviare messaggi tramite l’app, con l’unica eccezione dei contatti di emergenza.

La decisione riguarda in particolare i Galaxy con Android 12 o versioni successive, mentre i modelli più datati resteranno esclusi dal cambiamento. Nel frattempo, sui dispositivi più recenti l’app è già stata progressivamente rimossa o non più installabile, segno che la transizione è già in corso.

Il passaggio obbligato a Google Messaggi

Al posto di Samsung Messages, l’azienda sta spingendo in modo deciso verso Google Messaggi, che diventerà di fatto l’app di riferimento per SMS, MMS e chat avanzate. Il passaggio sarà guidato direttamente sul telefono, con notifiche e istruzioni che accompagneranno l’utente nel cambio di app.

Una volta completata la migrazione, Google Messaggi prenderà automaticamente il posto della vecchia applicazione, diventando quella predefinita. Nei modelli più recenti, anche l’interfaccia si adatterà per rendere il cambiamento il più naturale possibile, senza modificare troppo le abitudini di utilizzo.

Cosa cambia davvero per SMS e chat RCS

Per chi usa ancora i classici SMS, il cambiamento sarà quasi invisibile: i messaggi continueranno a funzionare come sempre, passando attraverso la rete dell’operatore. La differenza principale sarà nell’interfaccia e nelle funzioni offerte dalla nuova app.

Più delicata la situazione delle chat RCS, che rappresentano l’evoluzione degli SMS con funzioni simili alle app di messaggistica. Su alcuni dispositivi più vecchi, il passaggio potrebbe interrompere temporaneamente le conversazioni in corso, che torneranno operative solo quando anche gli altri partecipanti useranno Google Messaggi.

Nel lungo periodo, però, il risultato sarà una maggiore uniformità: Google Messaggi è oggi la piattaforma su cui Android punta per rendere la messaggistica più moderna, con funzioni come invio di contenuti in alta qualità, indicatori di digitazione e protezioni contro spam e truffe.

Perché Samsung ha deciso di chiudere la sua app

La scelta non arriva all’improvviso. Da anni Samsung e Google portano avanti due app di messaggistica parallele, creando una certa confusione tra utenti e assistenza. Con questa mossa, l’azienda coreana elimina il doppione e si allinea completamente alla strategia di Google.

Questo significa meno frammentazione e un’esperienza più coerente tra smartphone diversi, ma anche la fine di un’app che molti utenti utilizzavano da anni per abitudine. In cambio, però, si guadagnano funzionalità più avanzate, soprattutto sul fronte della sicurezza e dell’integrazione tra dispositivi.

Nel concreto, il cambiamento sarà graduale ma inevitabile. E anche se per molti utenti sembrerà solo un cambio di icona sulla schermata principale, in realtà segna un passaggio importante: Android punta sempre più su un’unica esperienza di messaggistica, lasciandosi alle spalle le soluzioni duplicate che per anni hanno accompagnato l’evoluzione dei Galaxy.