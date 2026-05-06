Galaxy Ring 2, Samsung prepara il nuovo anello smart: cosa potrebbe cambiare

Samsung potrebbe prendersi più tempo del previsto per lanciare Galaxy Ring 2, puntando su un anello smart più comodo, più leggero e con una batteria più duratura.

Secondo nuove indiscrezioni provenienti dalla Corea, il successore del primo Galaxy Ring non dovrebbe arrivare nel corso del 2026, ma all’inizio del 2027. Una scelta che romperebbe il ritmo veloce a cui il mercato tech ha abituato gli utenti, soprattutto per prodotti legati all’ecosistema Galaxy.

Il primo Galaxy Ring è stato lanciato nel 2024 e ha segnato l’ingresso di Samsung in un settore ancora giovane, quello degli anelli intelligenti per il monitoraggio della salute. A differenza degli smartwatch, questi dispositivi sono pensati per essere meno invasivi: si indossano tutto il giorno, anche di notte, e raccolgono dati su sonno, frequenza cardiaca e attività senza occupare il polso. Proprio per questo comfort e autonomia diventano aspetti decisivi.

Le novità attese per Galaxy Ring 2

Le indiscrezioni parlano di un Galaxy Ring 2 più sottile e leggero, quindi più facile da indossare per molte ore consecutive. È un dettaglio non secondario, perché un anello smart funziona davvero solo se l’utente si dimentica quasi di averlo al dito. Se dà fastidio durante il sonno, durante il lavoro o nelle attività quotidiane, il monitoraggio perde continuità e diventa meno utile.

Un altro punto riguarda la batteria. Il modello attuale viene indicato con un’autonomia fino a sette giorni, mentre Samsung starebbe puntando a portare il nuovo dispositivo verso i nove o dieci giorni. Due o tre giorni in più possono sembrare pochi, ma su un prodotto pensato per restare sempre addosso fanno differenza: meno ricariche significano meno interruzioni nei dati sul sonno e sulla salute.

Sensori più precisi e salute al centro

Il nuovo anello dovrebbe migliorare anche la precisione dei sensori, in particolare per il monitoraggio del sonno e per alcune indicazioni legate alla salute cardiovascolare. È il terreno su cui Samsung dovrà convincere di più, perché gli anelli smart non si comprano solo per curiosità tecnologica: devono offrire dati utili, leggibili e abbastanza affidabili da aiutare l’utente a capire meglio abitudini e recupero.

Per ora, invece, il monitoraggio non invasivo della glicemia non sarebbe previsto su Galaxy Ring 2. Le indiscrezioni parlano di una tecnologia possibile per un futuro modello della serie, ma non per il prossimo dispositivo. È un punto importante da chiarire, perché una funzione simile avrebbe un impatto enorme, ma richiede standard di precisione e affidabilità molto più alti rispetto a semplici dati benessere.

La finestra di lancio resta quindi da confermare. Se l’arrivo a inizio 2027 venisse rispettato, Galaxy Ring 2 potrebbe essere presentato vicino ai prossimi flagship della serie Galaxy S27. Per gli utenti, la vera domanda sarà semplice: Samsung riuscirà a trasformare l’anello smart da accessorio curioso a dispositivo davvero utile nella vita quotidiana? La risposta passerà meno dall’effetto novità e più da comfort, autonomia e qualità dei dati raccolti.