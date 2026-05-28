Gemini fa infuriare gli utenti: il danno fatto senza dirlo, partono le disdette

Pagare per un servizio e scoprire che non funziona più come prima, senza che nessuno te lo abbia detto. È quello che sta succedendo a migliaia di abbonati di Gemini Pro e Gemini Ultra, i piani a pagamento di Google per il suo assistente basato sull’intelligenza artificiale. In silenzio, senza comunicazioni ufficiali, i limiti di utilizzo sono stati ridotti. Gli utenti se ne sono accorti nel peggiore dei modi: esaurendo il credito disponibile molto prima del previsto, a volte dopo poche conversazioni. Sul subreddit dedicato a Gemini sono esplose le lamentele, e qualcuno ha già preso la decisione più radicale possibile: cancellare l’abbonamento. Una risposta che diventa quasi inevitabile quando la fiducia nel servizio si incrina non per un problema tecnico, ma per una scelta deliberata gestita senza alcuna trasparenza verso chi paga ogni mese.

Cosa è cambiato e come funziona il nuovo sistema

Il nuovo meccanismo si basa su finestre di cinque ore: ogni ciclo, i crediti si azzerano parzialmente, fino al raggiungimento del tetto settimanale complessivo. Superato quel tetto, Gemini smette di funzionare fino al prossimo reset. Non è un sistema nuovo nel settore, ma quello che ha fatto infuriare gli utenti non è la struttura in sé: è il fatto che Google non abbia comunicato nulla. Nessuna email, nessun avviso nell’app, nessun aggiornamento nei termini del servizio visibile agli abbonati. Qualcuno ha consumato il 50% del limite settimanale con una conversazione da cinque scambi, scoprendo solo dopo il cambio delle regole. Pagare per un piano Pro o Ultra implica un’aspettativa precisa su cosa si riceve in cambio. Modificare quelle condizioni senza dirlo è una scelta che erode la credibilità del servizio, indipendentemente da qualsiasi giustificazione tecnica.

Paghi Pro, ricevi Flash

C’è un secondo problema che ha alimentato ulteriori proteste. Alcuni utenti segnalano che Gemini, nei momenti di picco di traffico, passa automaticamente al modello Flash, quello più leggero e meno potente, anche quando l’utente ha selezionato esplicitamente il modello Pro. Il downgrade avviene in automatico, senza avviso, senza che l’interfaccia lo renda immediatamente evidente. Il risultato è che un abbonato che sta pagando per accedere al modello più avanzato si ritrova, in certi momenti della giornata, a interagire con una versione ridotta senza saperlo. La differenza tra i due modelli non è irrilevante: in termini di capacità di ragionamento, gestione di compiti complessi e qualità delle risposte, Flash e Pro non sono equivalenti. Vendere un piano che include il Pro e poi consegnare il Flash durante le ore di punta significa, in sostanza, non consegnare quello per cui si è pagato.

La personalizzazione che prosciuga i crediti

C’è un terzo dettaglio emerso dalla community: la funzione di personalizzazione di Gemini, che consente all’assistente di memorizzare preferenze e contesto dell’utente, sembrerebbe consumare i crediti disponibili a una velocità molto superiore rispetto all’utilizzo standard. Gli utenti che la tenevano attiva si sono trovati a corto di limiti molto prima del solito, senza che Google abbia mai fornito una spiegazione ufficiale su questo comportamento. Il consiglio che circola sui forum è semplice: se si nota un calo anomalo nell’utilizzo disponibile, la prima cosa da verificare è se la personalizzazione è abilitata. È una soluzione di fortuna che non risolve il problema di fondo, ma permette almeno di individuare da dove nasce il consumo anomalo e di gestirlo in attesa di risposte ufficiali.

Il confronto con gli altri servizi AI in abbonamento

Il sistema delle finestre di utilizzo non è una peculiarità di Gemini: altri servizi AI in abbonamento usano meccanismi analoghi per gestire il carico sui propri modelli, suddividendo l’utilizzo in blocchi temporali e spingendo gli utenti a frammentare i compiti più lunghi in sotto-sessioni più corte. La differenza, però, è nella comunicazione: quando questi meccanismi vengono introdotti o modificati da altri operatori del settore, gli abbonati vengono solitamente informati in anticipo. Il problema con Google non è quindi il limite in sé, che nel settore è una pratica diffusa e comprensibile, ma il modo in cui la riduzione è stata gestita: in silenzio, senza preavviso, lasciando agli utenti il compito di scoprirla da soli a proprie spese.

Il valore dell’abbonamento sotto pressione

Il piano Google AI Pro include anche YouTube Premium Lite nel pacchetto, un tentativo di aumentare il valore percepito dell’offerta complessiva. Ma se i limiti di utilizzo del modello AI continuano a contrarsi senza comunicazione, quel valore percepito rischia di scendere più rapidamente del costo mensile dell’abbonamento. La domanda che molti utenti si stanno ponendo è diretta: vale la pena pagare Gemini Pro o Ultra se non si sa con certezza cosa si otterrà ogni settimana? Per chi usa l’AI come strumento di lavoro quotidiano, l’imprevedibilità dei limiti è già di per sé un problema, indipendentemente da quanto quei limiti risultino generosi nelle giornate normali.