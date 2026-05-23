Google chiude il supporto per quasi tutti i Chromecast: fine degli aggiornamenti e impatto sugli utenti

Google ha fermato il supporto di sicurezza per quasi tutti i Chromecast.

La novità emerge dalla pagina di assistenza Google Nest ed è passata quasi in silenzio, senza grandi annunci. Ma per chi usa ancora questi dongle per lo streaming TV di casa, il cambio pesa eccome.

Chromecast senza aggiornamenti: i modelli tagliati fuori

La decisione riguarda buona parte della famiglia Chromecast, compresi dispositivi usciti in anni molto diversi. Secondo la pagina di supporto aggiornata da Google Nest, non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza Chromecast di seconda generazione, Chromecast Audio, Chromecast Ultra, Chromecast di terza generazione e Chromecast con Google TV 4K. L’elenco è lungo: dentro ci sono prodotti ormai datati, ma anche modelli ancora presenti in tante case, attaccati al televisore del soggiorno o della camera da letto.

A notare per primo la modifica sarebbe stato un utente su Reddit, dopo un aggiornamento della documentazione che, secondo le ricostruzioni circolate online, risalirebbe alla metà di marzo. Google non ha accompagnato la scelta con un annuncio pubblico: nessun comunicato, nessun post sul blog ufficiale. Solo una pagina modificata. Ed è questo, per molti utenti, l’aspetto più spiazzante.

Chromecast HD salvo: perché resta l’unica eccezione

L’unico dispositivo escluso dal taglio è il Chromecast con Google TV HD, arrivato più tardi rispetto agli altri modelli e ancora dentro il periodo minimo di supporto promesso da Google. Per questi prodotti l’azienda prevede infatti circa cinque anni di aggiornamenti, almeno per la sicurezza. Da qui la differenza con il modello 4K, più potente e molto diffuso, ma ora fuori dagli update.

Il risultato è una situazione curiosa: il dongle meno costoso e con risoluzione più bassa continua a essere protetto, mentre quello 4K viene considerato a fine corsa. Non c’entrano le prestazioni percepite dagli utenti. Conta il calendario di uscita e contano le regole fissate per la manutenzione software. Intanto, una sezione separata del portale dedicata ai firmware risulta ferma a novembre 2025, dettaglio che ha creato ulteriore confusione tra chi cercava conferme ufficiali.

Streaming e sicurezza: cosa cambia davvero per gli utenti

Per chi usa ogni sera Netflix, YouTube, Prime Video o altre app di streaming, non cambia tutto all’improvviso. I Chromecast senza supporto continueranno ad accendersi, collegarsi alla rete e riprodurre contenuti finché servizi e applicazioni resteranno compatibili. Non c’è quindi uno stop immediato. Il nodo è un altro, e riguarda i prossimi mesi: senza patch di sicurezza, eventuali falle non saranno più corrette da Google.

In una casa piena di dispositivi connessi, non è un dettaglio. “Se funziona, lo tengo” sarà probabilmente la reazione di molti utenti. Ed è comprensibile. Chi però usa il dongle su reti condivise, in case in affitto o in ambienti di lavoro dovrebbe valutare con più attenzione i rischi. La fine del supporto non obbliga a cambiare subito dispositivo, ma segna la chiusura di una fase: il Chromecast, nato come accessorio semplice ed economico per rendere smart qualsiasi TV, entra ora in una stagione in cui la durata dei dispositivi connessi conta quanto il prezzo d’acquisto.