Wear OS 7 cambia gli smartwatch Android: aggiornamenti live e più autonomia al polso

Raffaele Moauro
Pubblicato il 20 mag 2026
Wear OS 7 cambia gli smartwatch Android: aggiornamenti live e più autonomia al polso

Wear OS 7 prova a rendere gli smartwatch Android più utili nella vita quotidiana, senza costringere l’utente a tirare fuori sempre il telefono.

Google ha presentato il nuovo aggiornamento della sua piattaforma per orologi, con una promessa concreta: più efficienza, notifiche più intelligenti e funzioni pensate per dare informazioni rapide direttamente dal polso. Per chi usa uno smartwatch, il tema è molto semplice: meno passaggi, più immediatezza e un orologio che deve reggere meglio l’intera giornata.

Il dato più immediato riguarda la batteria. Google parla di un miglioramento medio fino al 10% per gli smartwatch che passeranno da Wear OS 6 a Wear OS 7. Non è una rivoluzione, ma su un dispositivo piccolo, usato per notifiche, salute, allenamenti e musica, anche qualche ora in più può cambiare la gestione quotidiana. Se l’orologio arriva meglio a sera, l’esperienza diventa meno legata alla ricarica e più naturale.

Live Updates porta le informazioni in tempo reale

La novità più interessante per l’uso comune si chiama Live Updates. È un sistema pensato per mostrare aggiornamenti importanti e in tempo reale direttamente sullo smartwatch, anche quando arrivano da app presenti sul telefono. L’esempio più semplice è un ordine, una consegna, una corsa o un’attività in corso: invece di aprire l’app o controllare continuamente lo smartphone, l’utente può vedere l’avanzamento al polso.

Questa direzione è sensata perché lo smartwatch funziona meglio quando non prova a fare tutto, ma mostra le informazioni giuste al momento giusto. Su uno schermo così piccolo, l’eccesso di notifiche diventa fastidioso; un aggiornamento live, invece, può essere molto più utile se riguarda qualcosa che l’utente sta davvero aspettando. Wear OS 7 sembra voler puntare su questa informazione rapida, più che su schermate piene di dettagli.

Gemini e controlli multimediali più comodi

Google ha confermato anche l’arrivo di funzioni legate a Gemini Intelligence su alcuni smartwatch selezionati previsti più avanti nell’anno. Il punto non è avere un chatbot sul polso, ma permettere all’orologio di capire meglio richieste vocali, azioni rapide e attività collegate alle app. Con le nuove AppFunctions, per esempio, sarà possibile chiedere a Gemini di avviare un’attività dentro un’app compatibile, come iniziare il tracciamento di una corsa.

Migliorano anche i controlli multimediali. Wear OS 7 introduce impostazioni di auto-avvio per singola app e un selettore remoto dell’uscita audio, così si potrà gestire più facilmente dove riprodurre musica o contenuti avviati dal telefono. È una modifica piccola, ma utile: chi ascolta podcast, playlist o video in movimento sa quanto sia scomodo dover passare ogni volta dallo smartphone per cambiare destinazione audio.

Dietro le quinte, Google lavora anche su widget, interfacce e strumenti per rendere le app più coerenti tra telefono e smartwatch. I nuovi Wear Widgets sostituiscono gradualmente l’idea classica delle Tile a schermo pieno con riquadri più flessibili e dinamici, vicini alla logica dei widget Android. Per l’utente significa app più leggibili, più immediate e meno diverse da un dispositivo all’altro.

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