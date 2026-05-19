Google I/O 2026, Gemini entra ovunque: Search, app, shopping e occhiali cambiano passo

Google I/O 2026 ha mostrato una direzione molto chiara: Gemini non deve più essere solo un chatbot, ma il motore nascosto di quasi tutto l’ecosistema Google.

Il keynote ha messo insieme nuovi modelli AI, ricerca più conversazionale, agenti personali, shopping intelligente, strumenti per creare video, funzioni per Gmail e Docs, oltre ai primi passi concreti verso gli occhiali Android XR. Il messaggio è netto: Google vuole portare l’intelligenza artificiale dentro le azioni quotidiane, non lasciarla chiusa in una singola app.

Per gli utenti comuni, la differenza potrebbe vedersi meno nei nomi tecnici e più nei gesti di tutti i giorni. Cercare informazioni, organizzare la posta, seguire un prezzo, creare un video, preparare un documento o ricevere un riepilogo della giornata potrebbero diventare attività sempre più assistite da Gemini. Il rischio è che tutto sembri troppo ambizioso o dispersivo, ma la quantità di annunci racconta bene dove Google sta andando: dall’AI come risposta rapida all’AI come sistema che osserva e suggerisce.

Gemini diventa più potente, visivo e personale

Il cuore della conferenza è stato Gemini. Google ha annunciato che Gemini 3.5 Pro è in fase di test e arriverà il mese prossimo, mentre Gemini 3.5 Flash entra al centro di diverse esperienze, inclusa la modalità AI della Ricerca. Accanto ai modelli più tradizionali arriva anche Gemini Omni, pensato per unire ragionamento e creazione: può lavorare con testo, immagini, audio e video, producendo contenuti più facili da modificare e più legati a informazioni reali.

La nuova app Gemini cambia volto con il linguaggio visivo Neural Expressive, fatto di animazioni più fluide, colori più vivi, feedback aptico e una nuova impostazione delle risposte. Google vuole che l’AI non restituisca solo blocchi di testo, ma mostri subito le informazioni più importanti, con immagini integrate, timeline, video narrati e visualizzazioni interattive. È un passaggio importante: se l’AI deve entrare nella vita quotidiana, deve essere più leggibile e meno simile a una schermata infinita.

La parte più delicata riguarda Gemini Spark, definito come un agente personale capace di svolgere azioni per conto dell’utente. Non si limita a rispondere a domande: può aiutare a muoversi tra Gmail, Documenti e altri strumenti Workspace, con l’idea di espandersi poi verso servizi di terze parti. Qui si apre la partita più interessante e più complicata, perché un conto è chiedere un riassunto, un altro è affidare a un agente digitale attività reali dentro account e file personali.

Search cambia forma e diventa più conversazionale

Google Search riceve uno degli aggiornamenti più importanti degli ultimi anni. La nuova casella di ricerca intelligente si allarga mentre l’utente scrive e prova ad adattarsi a domande più lunghe, meno schematiche, più simili al modo in cui si parlerebbe con una persona. Le nuove proposte AI non sono semplici completamenti automatici: cercano di anticipare l’intento, suggerendo percorsi di ricerca prima ancora che la domanda sia formulata del tutto.

La modalità AI di Search viene ora alimentata da Gemini 3.5 Flash, mentre arrivano agenti informativi capaci di monitorare il web in background su temi scelti dall’utente. L’idea è che Google possa tenere d’occhio notizie, blog, social, finanza, shopping o sport e aggiornare l’utente quando cambia qualcosa di rilevante. È una trasformazione forte: la Ricerca non serve più solo a trovare una risposta, ma può diventare un sistema di monitoraggio personalizzato.

Nel tempo arriveranno anche dashboard e tracker personalizzati, una sorta di piccole app costruite dentro Search per seguire attività continue. Per una famiglia potrebbe voler dire monitorare prezzi e disponibilità di un prodotto; per un lavoratore, seguire un settore o un tema specifico; per uno studente, tenere organizzate informazioni che cambiano spesso. La promessa è comoda, ma porta con sé una domanda inevitabile: quanto controllo vorrà davvero cedere l’utente a Google Search?

Dallo shopping agli occhiali: l’AI esce dalla chat

Uno degli annunci più concreti riguarda lo shopping. Con Universal Cart, Google vuole creare un carrello intelligente dentro Gemini, Search, YouTube e Gmail. L’utente potrà aggiungere prodotti, ricevere avvisi su cali di prezzo, storico dei prezzi, disponibilità e perfino suggerimenti su compatibilità tra componenti, per esempio quando si costruisce un PC. È un esempio chiaro di AI agentica applicata a un bisogno molto quotidiano: comprare meglio, evitando errori e perdite di tempo.

Anche Workspace si muove nella stessa direzione. Gmail Live permetterà di cercare nelle email in modo conversazionale, Docs Live aiuterà a creare e modificare documenti, mentre Google Keep potrà trasformare pensieri sparsi in note più ordinate. Qui l’impatto può essere concreto soprattutto per chi usa già Gmail, Calendar, Tasks e Docs ogni giorno: meno passaggi manuali, più riepiloghi e più suggerimenti operativi, ma anche più attenzione alla fiducia sui dati personali.

La parte più futuristica è Android XR. Google parla di intelligent eyewear, con i primi occhiali audio previsti in autunno, sviluppati con Samsung e Qualcomm e con design firmati da Gentle Monster e Warby Parker. La cosa interessante è che potranno essere abbinati sia a telefoni Android sia a iPhone. Non è solo un dettaglio tecnico: significa che Google vuole portare Gemini anche fuori dallo schermo tradizionale, verso notifiche, assistenza vocale e informazioni rapide.

Android Halo, infine, mostra come Google immagini gli agenti AI sul telefono: una comunicazione discreta nella parte alta dello schermo per far capire cosa sta facendo l’assistente senza interrompere l’utente. È una piccola idea, ma racconta bene la direzione generale della I/O 2026. L’AI non deve più stare ferma in una finestra; deve lavorare intorno all’utente, comparire quando serve e sparire quando non serve. Se Google riuscirà a farlo senza creare confusione o invasività, Gemini potrebbe diventare molto più di un nome da keynote.