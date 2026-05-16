Gemini Spark, nel codice spunta l’agente AI che può lavorare tra le app Google

Nel codice di Gemini sono emerse tracce di Spark, un possibile nuovo agente AI di Google pensato per svolgere attività più complesse tra app, dati e servizi.

Non è ancora una funzione ufficiale, ma il nome Gemini Spark suggerisce una direzione precisa. Le informazioni arrivano da riferimenti individuati nel codice dell’app, quindi vanno trattate come indizi su una funzione in sviluppo. In altre parole, Gemini Spark potrebbe essere una delle prossime evoluzioni di Gemini, ma non è detto che arrivi con questo nome o con tutte le capacità emerse.

Secondo le tracce individuate, Spark sarebbe legato a un sistema più autonomo rispetto al chatbot tradizionale. Non solo risposte testuali, quindi, ma un agente capace di leggere contesto, usare strumenti e completare passaggi in più fasi. È il salto che molte aziende AI stanno inseguendo: passare da un assistente che spiega a un assistente che agisce.

Che cos’è Gemini Spark, almeno per ora

Al momento Gemini Spark va considerato un progetto o una funzione in test dentro l’ecosistema Google. Le stringhe nel codice fanno pensare a un agente AI capace di collegarsi a dati personali, app e attività dell’utente, con possibili azioni su servizi come Gmail, documenti, ricerca online o altri strumenti collegati all’account Google.

La differenza rispetto a Gemini oggi sarebbe soprattutto nel grado di autonomia. Un conto è chiedere a un chatbot di scrivere una bozza o riassumere un testo; un altro è affidargli un obiettivo e lasciare che scelga alcuni passaggi intermedi. È qui che Spark potrebbe diventare un assistente operativo, più vicino a un collaboratore digitale che a una semplice finestra di chat.

Dati personali e autonomia sono il vero nodo

La parte più delicata riguarda proprio l’accesso ai dati. Se un agente AI deve lavorare tra email, documenti, calendario e file, deve poter leggere informazioni molto personali. Per questo il tema non è solo quanto sarà potente Gemini Spark, ma quali permessi chiederà, quali dati userà e quando dovrà fermarsi per chiedere conferma all’utente.

Google ha un vantaggio enorme perché i suoi servizi sono già al centro della vita digitale di molte persone. Proprio per questo, però, ogni passo verso un agente più autonomo dovrà essere accompagnato da controlli chiari, impostazioni comprensibili e limiti visibili. Un assistente che agisce senza spiegare bene cosa sta facendo rischia di essere percepito come invasivo.

Perché questa traccia conta per il futuro di Gemini

Anche se Gemini Spark non è ancora ufficiale, il segnale è interessante. Google sembra muoversi verso una versione di Gemini meno passiva, capace di intervenire nei flussi quotidiani e non solo di rispondere a una domanda. È una strada che riguarda tutta l’AI generativa, sempre più orientata agli agenti e meno ai chatbot tradizionali.

La prudenza resta necessaria: una stringa nel codice non garantisce un lancio imminente, né conferma tutte le funzioni finali. Ma se Spark arriverà davvero, potrebbe diventare il modo con cui Google prova a trasformare Gemini in qualcosa di più concreto: un assistente capace di lavorare dentro le app che molti utenti usano ogni giorno, con tutta la comodità e tutti i rischi che questo comporta.