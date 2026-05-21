Google I/O 2026, le 5 novità che contano davvero: dall’agente Gemini Spark agli smart glasses

Google non è più al punto in cui deve dimostrare di avere una risposta alla corsa all’AI: quella fase, per Mountain View, è alle spalle.

A Google I/O 2026 il messaggio è stato un altro, molto più concreto: mostrare quanto a fondo Gemini possa entrare nei prodotti che milioni di persone usano già ogni giorno, da Gmail a YouTube, fino ai dispositivi da indossare. È lì che si vede la differenza tra la demo da palco e la funzione che cambia davvero il lavoro di tutti i giorni.

Le novità annunciate sono state molte, ma quelle che contano davvero sono cinque e si muovono in tre direzioni precise: produttività, ricerca dei contenuti e hardware. Resta però un punto che riguarda da vicino anche il pubblico italiano: molte funzioni partono dagli Stati Uniti e, in più di un caso, restano legate agli abbonamenti Google AI più costosi. Su tempi e prezzi per l’Italia, al momento, Google non ha ancora dato un quadro chiaro.

Gemini Spark e Docs Live: Google porta l’AI dentro Gmail, Drive e il lavoro quotidiano

La novità più ambiziosa è Gemini Spark, che Google presenta come un agente personale capace di muoversi in background tra Gmail, Docs e chat per occuparsi di attività ripetitive: dai riepiloghi settimanali ai promemoria inviati in automatico. È il tentativo più netto di sfidare strumenti come Copilot e Claude sul terreno della produttività continua, non più soltanto su quello della risposta al prompt.

Accanto a Spark c’è Docs Live, una funzione che prende appunti vocali o testi ancora grezzi e li trasforma in documenti più ordinati e leggibili, anche incrociando dati da Drive, Gmail e web, se l’utente dà il consenso. Il punto, qui, non è tanto la “magia” dell’AI quanto il livello di integrazione:

Google sta giocando la carta del proprio ecosistema per rendere l’assistente più utile di un chatbot generico. C’è però una barriera evidente. Gemini Spark parte con test limitati, una beta negli Usa per gli abbonati Google AI Ultra e l’arrivo in Chrome più avanti in estate. Docs Live, invece, sarà riservato ai piani AI Pro e Ultra, con prezzi da 20, 100 o 200 dollari al mese. Per l’Italia, al momento, non ci sono indicazioni precise né sui tempi né sui listini.

Ask YouTube e SynthID: la ricerca video cambia, ma la sfida è riconoscere i contenuti creati dall’AI

La seconda partita che Google prova a giocare è quella della ricerca. Con Ask YouTube, dentro la piattaforma arriva una ricerca conversazionale che promette di trovare non solo il video giusto, ma anche il punto esatto in cui compare la risposta cercata. È una funzione meno vistosa di un nuovo modello AI, ma forse proprio per questo più concreta per chi usa YouTube come un motore di ricerca pratico, tutti i giorni. Per ora, però, resta limitata: è disponibile solo per i membri Premium adulti negli Usa, quindi ancora lontana da una diffusione davvero globale.

Più delicata, e forse anche più importante sul piano strategico, è l’estensione di SynthID a Chrome e Search. Il sistema di watermark invisibile di Google dovrebbe aiutare a riconoscere immagini, video e audio generati dall’AI, quando questi contenuti supportano lo standard. È una mossa necessaria, ma non risolutiva. Funziona, infatti, solo se l’ecosistema adotta davvero quel watermark, ed è per questo che Google insiste sulle partnership con OpenAI, ElevenLabs e Nvidia. Il segnale è chiaro: provare a costruire uno standard comune. Resta però da capire quanto questo sistema saprà reggere davanti ai contenuti manipolati fuori da quel perimetro.

Smart glasses, promesse e dubbi: l’hardware di Google torna in scena, ma il nodo resta la privacy

La terza area toccata da I/O 2026 è quella che prova ad andare oltre lo schermo dello smartphone. Google ha mostrato diversi smart glasses, facendo capire di voler tornare in uno spazio che oggi è tornato caldo grazie all’incrocio tra AI, fotocamere e assistenti sempre presenti. Il messaggio, in fondo, è semplice: l’intelligenza artificiale diventa davvero pervasiva quando smette di stare dentro una finestra del telefono e passa su dispositivi che ci accompagnano tutto il giorno.

Ed è proprio qui che si apre il problema più serio: la privacy. Google ha spiegato che gli occhiali avranno un indicatore LED per segnalare quando fotocamera o microfono sono attivi, rimandando altri dettagli a un evento in autunno. È una risposta necessaria, ma per ora non basta.

Dopo anni in cui il mercato degli occhiali smart si è scontrato con diffidenza sociale e regole poco chiare, l’hardware di Google potrà avere davvero senso solo se la tutela delle persone presenti sarà credibile quanto le funzioni AI promesse. Ed è questa, alla fine, la domanda lasciata aperta da Google I/O 2026: l’AI di Google è pronta a entrare ovunque, ma il pubblico è davvero pronto ad accettarla in ogni momento della giornata?