Gmail cambia il modo di fissare riunioni: l’AI ora organizza anche meeting di gruppo

Organizzare una riunione via email può trasformarsi in una lunga catena di messaggi tra disponibilità, orari incompatibili e inviti da aggiornare manualmente, ma Gmail sta cercando di cambiare questo meccanismo con un aggiornamento che molti aspettavano.

Google ha ampliato la funzione Help Me Schedule, uno strumento basato su intelligenza artificiale integrato in Gmail che aiuta a trovare automaticamente il momento giusto per un incontro. Quando è arrivata, nell’ottobre 2025, questa funzione aveva però un limite evidente: funzionava soltanto tra due persone. Una situazione poco utile quando si prova a coordinare un meeting di gruppo, cosa che accade praticamente ogni giorno in ufficio, nelle aziende o nei progetti condivisi.

Con l’aggiornamento annunciato da Google, la funzione cambia passo e permette finalmente di organizzare incontri con più partecipanti, direttamente mentre si scrive un’email.

Come funziona la nuova organizzazione dei meeting in Gmail

Il cuore di questa novità è il modello di Gemini, l’intelligenza artificiale sviluppata da Google e sempre più integrata nei servizi dell’azienda. Se il sistema ha accesso alle email dell’utente, può capire quando una conversazione sta diventando una richiesta di riunione.

A quel punto Gmail mostra un pulsante di programmazione direttamente nella barra degli strumenti della finestra di composizione. Da lì l’AI prova a suggerire uno o più orari possibili per l’incontro.

La scelta non è casuale. Il sistema controlla la disponibilità delle persone coinvolte, tiene conto degli orari di lavoro e cerca di evitare sovrapposizioni con altri appuntamenti già presenti nel calendario.

Per chi è abituato a scambiarsi quattro o cinque email prima di trovare un orario che vada bene a tutti, questo tipo di automatismo potrebbe far risparmiare parecchio tempo.

La lista degli invitati viene presa direttamente dall’email

Un altro dettaglio interessante riguarda la gestione degli ospiti. Gmail analizza la conversazione e crea automaticamente la lista dei partecipanti prendendo gli indirizzi presenti nel thread dell’email.

L’utente può comunque modificare la lista se necessario, aggiungendo o togliendo qualcuno prima di inviare l’invito definitivo. Una volta scelto l’orario tra quelli proposti, Gmail invia automaticamente l’invito a tutti i partecipanti.

Il sistema funziona anche con partecipanti esterni, cioè persone che non fanno parte della stessa organizzazione o che usano servizi di posta diversi.

In pratica l’email diventa una sorta di punto di partenza per generare direttamente l’evento nel Google Calendar, senza passare per passaggi manuali o schermate diverse.

Chi potrà usare davvero questa funzione

Non tutti, almeno per ora. L’aggiornamento della funzione Help Me Schedule è destinato agli utenti che utilizzano Gmail all’interno dei piani Business Standard, Business Plus ed Enterprise.

La funzione arriva anche per chi utilizza i servizi Google AI Pro nelle versioni dedicate all’istruzione o al lavoro sul campo, come il piano Frontline Plus.

Il rilascio per i domini programmati è iniziato il 16 marzo 2026 e dovrebbe estendersi gradualmente agli utenti idonei.

Chi utilizza Gmail nella versione gratuita, invece, resta escluso. Non è disponibile né per gli account tradizionali né per quelli aggiornati con le nuove funzioni AI.

Un piccolo aggiornamento che cambia le abitudini quotidiane

Non è il tipo di novità che fa rumore durante una presentazione ufficiale, ma nella pratica potrebbe cambiare parecchie abitudini.

Chi lavora con email, team e appuntamenti lo sa bene: fissare un incontro con più persone significa spesso inseguire le disponibilità di tutti tra messaggi, risposte tardive e inviti da aggiornare.

Automatizzare questo passaggio direttamente dentro Gmail riduce molti di questi passaggi. Non elimina il problema degli orari incompatibili, certo, ma rende il processo più rapido e meno dispersivo.

E forse è proprio questo il punto: non una rivoluzione spettacolare, ma uno di quei piccoli cambiamenti che nel lavoro quotidiano finiscono per farsi notare molto più di quanto si pensasse all’inizio.