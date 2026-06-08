Gmail e Instagram uniti dall'AI: Google lancia la nuova app rivoluzionaria

Google continua a sperimentare nuovi modi per rendere l’intelligenza artificiale più presente nella vita quotidiana.

L’ultima novità si chiama Dreambeans, un’app sviluppata all’interno di Google Labs che promette di fare qualcosa di insolito: raccontare la giornata degli utenti attraverso brevi storie generate dall’AI utilizzando informazioni provenienti dai servizi Google già utilizzati ogni giorno.

L’idea nasce in un momento in cui molte piattaforme puntano a trattenere gli utenti il più a lungo possibile davanti allo schermo. Dreambeans, almeno nelle intenzioni di Google, segue una strada diversa. Invece di proporre un flusso infinito di contenuti, crea ogni mattina una raccolta limitata di storie personalizzate che possono essere lette rapidamente e poi archiviate.

L’app si collega, previo consenso dell’utente, a servizi come Gmail, Google Calendar, Google Foto, YouTube e alla cronologia delle ricerche. Durante la notte analizza le informazioni disponibili e costruisce una serie di racconti personalizzati basati sugli interessi, sugli appuntamenti imminenti e sulle attività quotidiane.

Per esempio, se nel calendario è presente un viaggio programmato, Dreambeans potrebbe creare una storia dedicata alla destinazione, suggerendo luoghi da visitare o curiosità da scoprire. Se invece emergono hobby o interessi particolari dalle ricerche e dai video visualizzati, l’AI può proporre approfondimenti e idee legate a quei temi.

Ogni contenuto è accompagnato da immagini generate artificialmente. Google utilizza il modello grafico Nano Banana 2, capace di creare illustrazioni che possono includere luoghi, animali domestici e persino persone presenti nelle foto dell’utente, sempre con autorizzazione esplicita.

Un’app pensata per ridurre lo scroll infinito

Uno degli aspetti più particolari del progetto riguarda proprio il suo obiettivo dichiarato. Google sostiene che Dreambeans sia stato progettato per combattere il cosiddetto “doomscrolling”, ovvero la tendenza a passare minuti o ore a scorrere senza sosta contenuti sui social e nelle app di notizie.

Le storie proposte sono infatti poche e selezionate. Una volta lette, non esiste un flusso infinito di nuovi contenuti. L’utente può approfondire gli argomenti che ritiene interessanti oppure salvare le storie preferite in una libreria personale organizzata per categorie come viaggi, tecnologia, benessere e animali domestici.

Secondo Google, l’obiettivo non è aumentare il tempo trascorso davanti allo smartphone, ma aiutare le persone a trovare informazioni rilevanti senza essere sommerse da notifiche e aggiornamenti continui.

Come accade per molti servizi basati sull’intelligenza artificiale, la questione della privacy rimane centrale. Dreambeans funziona proprio grazie all’accesso a dati personali, email, foto e attività online. Google sottolinea che tutte le connessioni sono opzionali e che gli utenti possono decidere quali servizi autorizzare.

Al momento l’app è disponibile soltanto negli Stati Uniti per gli utenti maggiorenni che possiedono un abbonamento Google AI Ultra. Chi si trova in altri Paesi può iscriversi a una lista d’attesa in attesa di un’espansione futura.

Dreambeans rappresenta comunque un nuovo esperimento nella strategia AI di Google. Dopo chatbot, assistenti intelligenti e strumenti generativi, l’azienda prova ora a trasformare la grande quantità di dati personali raccolti ogni giorno in una sorta di diario digitale illustrato, costruito automaticamente dall’intelligenza artificiale e aggiornato ogni mattina.