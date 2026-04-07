Google Foto cambia su Android: arrivano AI Enhance e il controllo della velocità dei video

Google Foto si aggiorna su Android con due novità molto diverse tra loro ma entrambe pensate per rendere più immediato l’uso dell’app, sia quando si vuole migliorare una foto in un attimo sia quando serve gestire meglio la visione dei video.

Da una parte arriva AI Enhance, un nuovo pulsante che promette di sistemare automaticamente le immagini con un intervento rapido su luce, colore e contrasto. Dall’altra compaiono finalmente i controlli per la velocità di riproduzione dei video, una funzione richiesta da tempo e utile soprattutto quando si vogliono rivedere clip lunghe, tutorial, registrazioni o momenti da analizzare con più calma.

Il senso di questo aggiornamento è piuttosto chiaro: Google Foto prova a diventare ancora più pratica nell’uso di tutti i giorni, riducendo il numero di tocchi necessari per ottenere un risultato soddisfacente. Non si parla quindi di una rivoluzione completa dell’app, ma di due aggiunte che possono incidere davvero sul modo in cui si modificano e si guardano i contenuti salvati sullo smartphone.

AI Enhance punta tutto sulla semplicità

La novità più evidente è proprio il pulsante AI Enhance. L’idea è quella di offrire una correzione automatica immediata, pensata per chi non vuole perdere tempo tra cursori, filtri e regolazioni manuali. In pratica, l’utente apre una foto, tocca il nuovo comando e lascia che sia l’app a trovare un equilibrio migliore tra luminosità, toni e resa generale.

È un approccio che riflette bene la direzione presa da molte app di editing negli ultimi anni: meno interventi tecnici, più risultati rapidi. Per l’utente comune può essere un vantaggio concreto, perché non tutti hanno voglia o competenze per sistemare una foto a mano. In questo senso, l’intelligenza artificiale diventa soprattutto uno strumento di velocità, più che un effetto spettacolare da mostrare.

Il rischio, semmai, è che il miglioramento automatico non piaccia sempre allo stesso modo su ogni immagine. Ma proprio per questo una funzione del genere ha senso come scorciatoia: un tocco rapido per ottenere una versione più gradevole, senza rinunciare alla possibilità di tornare indietro o intervenire dopo.

I video diventano più flessibili da guardare

L’altra novità è forse meno vistosa, ma per molti utenti potrebbe rivelarsi persino più utile. Google Foto introduce infatti il controllo della riproduzione dei video direttamente nel player. Questo significa che non sarà più necessario guardare ogni clip solo a velocità standard: si potrà rallentare oppure accelerare in base al contenuto.

È una funzione molto pratica in diversi scenari. Chi registra video lunghi può voler saltare rapidamente alcune parti meno interessanti. Chi invece vuole osservare un passaggio preciso, un gesto, un dettaglio o un movimento, può rallentare la visione e controllare meglio ciò che accade sullo schermo. È uno di quei piccoli strumenti che sembrano secondari finché non arrivano, e poi diventano subito naturali.

Per Google Foto è anche un passo coerente con l’uso reale dell’app, che non serve più solo ad archiviare ricordi ma viene usata sempre più spesso come spazio di consultazione, revisione e gestione dei contenuti.

Un aggiornamento che guarda all’uso quotidiano

La parte più interessante di questo aggiornamento è che entrambe le novità hanno un obiettivo molto concreto: far risparmiare tempo. AI Enhance aiuta chi vuole foto migliori senza passare dall’editing manuale, mentre i controlli di velocità rendono i video più facili da rivedere secondo le proprie esigenze.

Non tutte le novità software devono essere appariscenti per risultare utili. In questo caso Google sembra aver scelto due funzioni semplici da capire e immediate da usare, con un impatto diretto sulla routine di chi apre l’app ogni giorno. Ed è proprio questo il punto che conta di più: quando un aggiornamento alleggerisce i passaggi e migliora il controllo, l’esperienza diventa davvero più comoda.