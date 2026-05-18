Google Foto per Android riceve finalmente l’aggiornamento che tutti aspettavano

Google ha iniziato a distribuire, su Android, un aggiornamento di Google Foto che porta finalmente il controllo della velocità di riproduzione dei video.

Una funzione chiesta da anni dagli utenti, anche perché l’app, spesso già presente sugli smartphone, era rimasta un passo indietro rispetto ad altri player più completi.

Google Foto accelera: arriva il controllo della velocità video

Per molti utenti Google Foto non è solo un archivio cloud. È la galleria principale del telefono: lì finiscono foto, video di famiglia, clip di lavoro, screenshot e contenuti ricevuti. Con la ricerca basata su machine learning e gli strumenti automatici per mettere ordine tra i file, l’app è diventata nel tempo una delle più usate su Android. Sui video, però, il player integrato è sempre stato piuttosto scarno. Pochi comandi in vista, qualche opzione nascosta nei menu e una riproduzione meno ricca rispetto, per esempio, alla Galleria Samsung o ad altri player nativi.

La novità interviene proprio qui. Con l’ultimo aggiornamento disponibile tramite Google Play Store, gli utenti possono cambiare la velocità dei video direttamente da Google Foto, scegliendo tra cinque opzioni: 0,25x, 0,5x, 1x, 1,5x e 2x. Una funzione semplice, quasi ovvia per chi usa spesso YouTube o i browser basati su Chromium, ma finora assente nell’app fotografica di Google. E la mancanza si sentiva. Rivedere al rallentatore un passaggio preciso, oppure accelerare una clip lunga senza doverla aprire in un’altra app, era una richiesta ricorrente nelle community di supporto.

Google lo ha ammesso apertamente: in un annuncio pubblicato ad aprile, la community manager Sushmitha Varanasi ha spiegato che il controllo della riproduzione era “una delle richieste principali della community da molto tempo” e che l’azienda era lieta di portarlo finalmente nell’app. Formula di rito, certo. Ma anche il segnale di un intervento atteso: piccolo, pratico, di quelli che si notano nell’uso di tutti i giorni.

Dove si trova il nuovo comando in Google Foto

Per usare la nuova funzione bisogna aprire Google Foto su Android, scegliere un video e toccare il centro dello schermo per far comparire i controlli di riproduzione. Poi va premuta l’icona con i tre puntini in alto a destra e selezionata la voce Velocità di riproduzione. Dal pannello che compare in basso si può scegliere il ritmo del filmato, dal rallentamento più marcato a 0,25x fino alla riproduzione accelerata a 2x.

La posizione del comando, va detto, non è delle più immediate. Chi si aspettava un pulsante accanto a play, pausa o alla barra di avanzamento potrebbe doverlo cercare per qualche secondo. Una scelta prudente, probabilmente pensata per non appesantire l’interfaccia del player. Resta comunque un passo avanti per rendere Google Foto più completo nella gestione e nella visione dei contenuti multimediali, senza obbligare gli utenti a passare da app esterne. Il rilascio è partito all’inizio di aprile 2026 e, come spesso accade con i servizi Google, può arrivare a scaglioni.

Se il menu Velocità di riproduzione non compare ancora, la prima cosa da fare è controllare sul Play Store che l’app sia aggiornata all’ultima versione disponibile. In alcuni casi può bastare aspettare qualche giorno, perché l’attivazione non dipende sempre solo dalla versione installata. Per chi usa spesso lo smartphone per rivedere filmati, lezioni, clip sportive o video registrati al volo, è una modifica concreta. Non rivoluziona Google Foto, ma chiude una lacuna evidente.