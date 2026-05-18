Windows, la nuova funzione che fa passare il mal di testa: una rivoluzione per chi lavora sempre al PC

Microsoft continua ad aggiornare Windows 11 con nuove funzioni dedicate non soltanto alle prestazioni, ma anche al benessere degli utenti.

Tra le novità attualmente in fase di test ce n’è una che potrebbe fare la differenza soprattutto per chi trascorre molte ore davanti al computer: un sistema avanzato di filtri cromatici per ridurre l’affaticamento visivo.

La funzione, scoperta nelle versioni preliminari distribuite attraverso il programma Windows Insider, sarebbe parte di un pacchetto di aggiornamento interno chiamato Windows K2. Anche se Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente il rilascio definitivo, i primi dettagli stanno già attirando grande attenzione.

La nuova funzione di Windows contro stanchezza e mal di testa

Il sistema viene attualmente identificato con il nome provvisorio di “Tonalità schermo” e punta a modificare la resa cromatica del display attraverso diversi filtri visivi integrati direttamente nel sistema operativo.

L’obiettivo è molto chiaro: diminuire il disagio provocato da esposizione prolungata agli schermi, soprattutto in ambienti di lavoro dove il computer resta acceso per molte ore consecutive.

Secondo le prime anticipazioni, gli utenti potranno selezionare differenti tonalità direttamente dalle impostazioni di Accessibilità di Windows 11. Tra le opzioni disponibili comparirebbero filtri ambrati simili alla modalità notturna già presente su molti dispositivi, pensati per ridurre la luce blu e affaticare meno la vista durante le sessioni serali.

Microsoft starebbe inoltre testando filtri con sfumature rosate progettati per gli utenti soggetti a emicranie, sensibilità luminosa o mal di testa ricorrenti. Alcune modalità sarebbero studiate anche per diminuire il fastidio causato da illuminazione artificiale intensa o luci fluorescenti.

Negli ultimi anni il problema dell’affaticamento visivo digitale è diventato sempre più diffuso. Lavoro da remoto, studio online e utilizzo continuo di monitor hanno aumentato i casi di bruciore agli occhi, difficoltà di concentrazione e cefalee legate alla permanenza prolungata davanti agli schermi.

Con questa nuova funzione Microsoft sembra voler trasformare Windows 11 in un sistema operativo più attento non soltanto alla produttività, ma anche al comfort visivo degli utenti.

La tecnologia agirebbe direttamente sulla temperatura colore e sulla gestione delle tonalità del display, offrendo una personalizzazione più avanzata rispetto alle semplici modalità notte tradizionali.

La funzione ancora in fase di test

Al momento “Tonalità schermo” è disponibile soltanto nelle build sperimentali del programma Insider e non esiste ancora una data ufficiale per il rilascio pubblico.

I test iniziali avrebbero evidenziato alcuni problemi tecnici, tra cui sfarfallii, instabilità dei colori e regolazioni non sempre precise. Questo significa che la funzione è ancora in fase di sviluppo e potrebbe subire modifiche prima dell’arrivo definitivo su Windows 11.

Nonostante ciò, la direzione scelta da Microsoft appare molto chiara: rendere il PC meno stressante per occhi e cervello, soprattutto per chi lavora quotidianamente davanti a uno schermo.

Se i problemi tecnici verranno risolti, questa potrebbe diventare una delle funzioni più apprezzate di Windows negli ultimi anni, soprattutto da professionisti, studenti e utenti che passano gran parte della giornata al computer.