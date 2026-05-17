Facebook ha “1000” funzioni segrete che nessuno conosce: come aggiungerle per vedere più contenuti

Facebook continua a essere usato ogni giorno da milioni di persone, ma gran parte delle funzioni più utili rimane nascosta dentro menu che quasi nessuno apre davvero.

Nel tempo il social di Meta è diventato molto più complicato rispetto agli inizi: notifiche, privacy, feed personalizzati, richieste di messaggi e strumenti di sicurezza convivono tutti nello stesso posto, spesso senza essere immediatamente visibili.

Molti utenti usano Facebook soltanto per leggere post, guardare video o rispondere ai messaggi, senza sapere che esistono opzioni capaci di cambiare completamente l’esperienza quotidiana. Alcune servono a proteggere l’account, altre aiutano a vedere contenuti che normalmente restano nascosti, altre ancora permettono di gestire meglio il tempo passato online.

Secondo una raccolta aggiornata di consigli pubblicata da Navigaweb.net, esistono decine di funzioni poco conosciute che possono rendere Facebook più sicuro, più ordinato e persino meno invasivo.

Uno dei trucchi più ignorati riguarda i messaggi nascosti. Dentro Facebook Messenger esiste infatti una sezione separata dove finiscono le chat inviate da persone che non fanno parte degli amici. Il problema è che spesso non arriva alcuna notifica.

Questo significa che vecchi conoscenti, richieste di lavoro o semplici contatti possono restare invisibili per mesi. Basta entrare nelle richieste di messaggi per trovare conversazioni completamente dimenticate. È una funzione che molti scoprono solo per caso.

Allo stesso tempo Facebook continua a raccogliere una quantità enorme di informazioni sulle attività degli utenti. Nelle impostazioni pubblicitarie è possibile vedere quali interessi vengono associati al proprio profilo e come la piattaforma “interpreta” gusti, abitudini e comportamenti online. Una pagina che in molti non hanno mai aperto, ma che racconta parecchio su quanto il social osservi ogni movimento digitale.

Il controllo degli accessi può evitare brutte sorprese

C’è poi tutta la parte legata alla sicurezza dell’account. Facebook permette di controllare da quali dispositivi è stato effettuato l’accesso e da quali città o Paesi risultano connessioni attive.

In pratica, se qualcuno entra nel profilo senza autorizzazione, spesso si può notare immediatamente. Il sistema consente anche di chiudere le sessioni sospette da remoto senza dover aspettare o cambiare subito dispositivo.

Negli ultimi anni questa funzione è diventata ancora più importante, soprattutto considerando il numero crescente di profili rubati o violati tramite phishing e password troppo deboli. Controllare periodicamente gli accessi attivi richiede pochi secondi ma può evitare problemi molto seri.

Molte persone pensano che il feed di Facebook sia casuale. In realtà il sistema segue un algoritmo che decide quali contenuti mostrare prima degli altri.

Esiste però la possibilità di dare priorità ad amici, pagine o gruppi specifici, facendo comparire determinati post più in alto nel flusso delle notizie. È anche possibile nascondere contenuti ripetitivi o pagine considerate poco interessanti.

Questo semplice intervento modifica parecchio l’esperienza quotidiana. Facebook diventa meno caotico, meno pieno di post inutili e più vicino agli interessi reali dell’utente.

Un’altra funzione poco conosciuta riguarda il salvataggio dei contenuti. Video, articoli, post o link possono essere conservati in una sezione privata per essere letti in un secondo momento, senza doverli cercare di nuovo nel feed infinito del social.

Le funzioni “invisibili” che pochi usano davvero

Tra le opzioni più curiose ci sono anche quelle dedicate alla privacy e alla presenza online. Facebook permette infatti di risultare invisibili in chat per alcune persone specifiche oppure per tutti i contatti contemporaneamente.

C’è poi la possibilità di programmare post futuri, scaricare una copia completa dei propri dati oppure disattivare temporaneamente il profilo senza eliminarlo definitivamente. Funzioni che esistono da anni ma che restano quasi sconosciute alla maggior parte degli utenti.

Il paradosso è proprio questo: Facebook viene usato ogni giorno da miliardi di persone, ma spesso in modo molto superficiale. Dietro le schermate più comuni esistono strumenti che possono rendere il social molto più utile, controllabile e meno dispersivo rispetto a quanto sembri a prima vista.