Esiste un'app che ti paga se non la usi e sta spopolando

Passare meno tempo sui social e più tempo concentrati sui libri oggi può trasformarsi in un vantaggio concreto, con premi reali, sconti e persino certificazioni utili da inserire nel curriculum.

Negli ultimi anni si è parlato spesso di dipendenza da smartphone, di notifiche continue e di concentrazione sempre più fragile tra studenti e adolescenti. Stavolta però il tema non arriva da un convegno o da una campagna di sensibilizzazione, ma da un progetto nato direttamente dentro l’Università Federico II di Napoli. L’idea è semplice ma colpisce subito: premiare economicamente gli studenti che scelgono di restare offline durante lo studio.

Il progetto ruota attorno a LockBox, un’applicazione sviluppata da due giovani creator italiani poco più che ventenni. L’obiettivo non è demonizzare la tecnologia, ma provare a riportarla entro limiti più sostenibili, soprattutto in una fascia d’età dove lo smartphone è diventato praticamente onnipresente.

Per partecipare basta scaricare l’app sul proprio telefono e accedere con le credenziali universitarie della Federico II. Da quel momento ogni minuto trascorso lontano dalle applicazioni considerate più distraenti viene trasformato in una sorta di moneta virtuale.

Lo studente può scegliere autonomamente quali app bloccare durante le sessioni di studio: dai classici social network come Instagram e TikTok fino ad altre piattaforme che tendono a interrompere continuamente la concentrazione. Più lungo è il periodo di disconnessione, maggiore è il numero di crediti accumulati.

Le monete virtuali poi possono essere convertite in vantaggi concreti. Tra i premi previsti ci sono voucher per il cinema, abbonamenti in palestra, libri, eventi culturali e sconti nei negozi convenzionati. Una logica molto simile ai programmi fedeltà, ma applicata al benessere digitale.

Tre modalità diverse per guadagnare crediti

L’applicazione prevede tre differenti livelli di “disconnessione”, pensati per adattarsi alle esigenze degli studenti. La modalità più rigida è la Hard Mode, che lascia attive soltanto chiamate e SMS e garantisce il massimo delle ricompense virtuali.

Poi c’è la Music Mode, dedicata a chi studia ascoltando musica e vuole mantenere attive soltanto le piattaforme audio. Infine esiste una modalità più flessibile, chiamata Easy Mode, che consente di personalizzare completamente le applicazioni da limitare.

La logica dietro il progetto è piuttosto chiara: non imporre divieti assoluti, ma trasformare l’autocontrollo in un obiettivo misurabile e premiato. Ed è proprio questo aspetto che sta attirando attenzione anche fuori dall’ambiente universitario.

Il problema dell’uso eccessivo degli smartphone tra i giovani

Secondo diverse ricerche, gli adolescenti trascorrono ormai diverse ore al giorno davanti allo schermo del telefono. Tra notifiche, video brevi e scrolling continuo, il rischio è quello di compromettere sonno, rendimento scolastico e capacità di concentrazione.

Non a caso molti governi stanno iniziando a discutere limiti più rigidi sull’utilizzo dei social network e degli smartphone nelle scuole. Alcuni Paesi stanno valutando restrizioni legate all’età, mentre altri hanno già introdotto regole severe nelle aule.

La proposta arrivata da Napoli però segue una strada diversa. Invece di vietare, prova a incentivare comportamenti più equilibrati attraverso un sistema di ricompense immediate, facilmente comprensibili per una generazione cresciuta con dinamiche digitali e gamification.

Uno degli aspetti più particolari dell’iniziativa riguarda il cosiddetto Open Badge “Benessere digitale”. Dopo aver accumulato un determinato numero di monete virtuali, gli studenti possono ottenere questa certificazione digitale che attesta competenze considerate sempre più richieste anche nel mondo del lavoro.

Tra queste ci sono gestione del tempo, autodisciplina, capacità di concentrazione e utilizzo consapevole della tecnologia. Il badge può essere inserito direttamente sul proprio profilo LinkedIn e diventa una sorta di attestato verificabile.

Per ora il progetto è limitato agli studenti della Federico II, ma l’interesse attorno all’iniziativa sta crescendo rapidamente. E in un periodo in cui quasi tutto passa attraverso uno schermo, l’idea che qualcuno venga premiato semplicemente per riuscire a staccarsi dal telefono continua inevitabilmente a far discutere.