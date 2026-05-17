Grok Build sfida Claude Code e OpenAI: l’agente di xAI nasce già per utenti premium

xAI ha presentato Grok Build, un nuovo agente di coding in beta che punta a gestire compiti di programmazione complessi da istruzioni in linguaggio naturale, ma per ora resta dietro un abbonamento molto costoso.

Il posizionamento è chiaro fin dal primo dettaglio pratico: l’accesso è riservato agli abbonati al piano SuperGrok Heavy, che costa 300 dollari al mese (circa 275 euro). È una soglia che, di fatto, restringe la platea a studi, team e professionisti che già pagano strumenti avanzati e cercano un ritorno diretto in termini di tempo risparmiato o produttività.

Grok Build nasce con un obiettivo dichiarato: competere con strumenti come Claude Code di Anthropic e con le soluzioni analoghe di OpenAI. In altre parole, xAI prova a entrare nella fascia più “operativa” dell’AI per sviluppatori, quella in cui non basta generare snippet, ma serve seguire un flusso di lavoro più lungo e meno frammentato.

Che cosa promette Grok Build

La differenza, almeno nelle intenzioni, è nel livello di autonomia. Grok Build è pensato per ricevere richieste testuali e tentare di portare avanti attività di sviluppo articolate con meno supervisione continua: non solo scrivere codice, ma gestire una catena di passaggi, suddividendo l’obiettivo in sotto-compiti e provando a completarli.

È la logica tipica degli agenti AI: tu descrivi un risultato (“voglio implementare questa funzione”, “servono modifiche a un modulo”, “bisogna sistemare un errore”), e il sistema prova a organizzare il lavoro. Per chi scrive software ogni giorno, la promessa è semplice da capire: meno interventi manuali ripetitivi e più concentrazione sulle decisioni di progetto, sulla revisione e sulla qualità.

Al momento, però, resta un prodotto in beta. xAI ha indicato che userà i feedback degli abbonati per affinare Grok Build nel tempo: un passaggio normale per strumenti di questo tipo, ma che implica anche un’incognita su stabilità e prevedibilità quando il carico di lavoro è reale, con scadenze e vincoli aziendali.

Accesso e prezzo: il primo filtro

Dal punto di vista operativo, l’attivazione passa dal sito di xAI: si entra con il proprio account e si utilizza Grok Build tramite quel canale. Non sono stati comunicati dettagli su piani alternativi, né su una versione gratuita o su formule più economiche: oggi il requisito è l’abbonamento da 300 dollari.

Questo prezzo fa da selezione immediata. Per molti sviluppatori indipendenti o piccoli team, spendere circa 275 euro al mese per un singolo strumento in beta è una scelta difficile da giustificare. Per chi lavora su progetti dove ogni ora risparmiata ha un valore alto, invece, la valutazione è più concreta: il costo può diventare sostenibile solo se l’agente riduce davvero i tempi e non crea nuovo lavoro di correzione.

La partita con Anthropic e OpenAI e le incognite

Il lancio arriva mentre xAI prova a recuperare terreno rispetto ai concorrenti più forti nel settore. La sfida non è solo “fare di più”, ma farlo con affidabilità: chi sviluppa software, soprattutto con codice e dati sensibili, tende a chiedere controllo, continuità del servizio e risultati ripetibili.

A pesare c’è anche il contesto interno citato negli ultimi mesi, con uscite di figure chiave e la notizia che oltre cinquanta tra ricercatori e ingegneri avrebbero lasciato SpaceXAI dopo la fusione con SpaceX, inclusi profili legati a programmazione e training dei modelli. Per gli utenti finali questo si traduce in una domanda pratica: quanto velocemente evolverà Grok Build e quanto sarà stabile nel tempo?

Per ora, il dato più concreto è che Grok Build esiste, è utilizzabile solo via SuperGrok Heavy ed è un esperimento costoso rivolto a chi vuole un agente di coding più autonomo. La verifica decisiva sarà sul campo: se riesce a reggere i flussi quotidiani di sviluppo senza sorprese, oppure se resterà un’opzione di nicchia per pochi early adopter.