Google Foto prepara un nuovo editor video per i ricordi: tutte le novità emerse dall’APK

Google sta preparando un nuovo editor video per Google Foto, pensato per rendere i Video ricordo più flessibili, personali e meno legati ai montaggi automatici dell’app.

La novità è emersa dall’analisi della versione Android 7.78.0.920664585 dell’app, dove sono stati trovati riferimenti a strumenti di modifica più avanzati. Le funzioni non sono ancora disponibili per tutti e restano nascoste nel codice, quindi potrebbero cambiare prima del rilascio pubblico, ma l’obiettivo sembra chiaro: dare agli utenti più controllo su ritmo, contenuti e aspetto dei propri Video ricordo.

Versione 7.78, i Video ricordo diventano meno rigidi

La novità più interessante riguarda proprio i Video ricordo dentro Google Foto. Finora l’app ha lasciato poco spazio agli interventi dell’utente: si sceglie una raccolta partendo da data, luogo, persone o tema, e il montaggio viene creato in automatico. Di fatto, però, i controlli restano pochi. Si può mettere mano soprattutto all’audio, mentre per il resto bisogna accettare la sequenza proposta dal sistema.

Nella versione 7.78 analizzata, invece, Google sembra pronta a portare questi contenuti in un editor più simile a quello già usato per i Video in evidenza. Non è un dettaglio, soprattutto per chi usa i ricordi per condividerli su chat, social o album di famiglia. Va detto, però, che le opzioni sono state attivate forzando alcune parti dell’APK: quindi non c’è ancora un annuncio ufficiale. Le funzioni ci sono nel codice, ma non nell’interfaccia pubblica. Serve prudenza, insomma. Anche se la strada sembra tracciata.

Testi, durata delle immagini e audio: più controlli sui montaggi

Il nuovo editor dovrebbe permettere di regolare la durata di ogni immagine, inserire testi in sovrimpressione e gestire l’audio personalizzato con più libertà. Sono strumenti normali in un editor video classico, ma diventano importanti dentro un’app come Google Foto, usata spesso da chi vuole sistemare un montaggio al volo senza passare da altri programmi. Dal codice emergono anche filtri da applicare alle singole foto inserite nel video, così da evitare il solito effetto uniforme dei montaggi automatici.

Un altro punto riguarda il formato verticale 9:16, ormai centrale per la condivisione da smartphone. Google starebbe provando pulsanti per “adattare” o “riempire” lo schermo, in modo che le immagini orizzontali o con proporzioni diverse non restino per forza chiuse tra bande vuote. Sembra poca cosa. Ma, quando un ricordo finisce su WhatsApp o nelle storie, può fare la differenza.

Un hub per collage, remix e animazioni: Google Foto mette ordine

Le novità non si fermano all’editor. Nei riferimenti trovati nel codice compare anche un hub unico per le creazioni, dove Google Foto potrebbe raccogliere collage, immagini remixate, animazioni, foto cinematografiche e altri contenuti creati dall’utente. Oggi questi file rischiano di perdersi nella libreria generale, mescolati a scatti originali, screenshot e cartelle sincronizzate. Ritrovarli, a volte, richiede più passaggi del necessario.

La nuova sezione avrebbe quindi un ruolo soprattutto pratico: meno dispersione, più ordine. Google, nei mesi scorsi, aveva già messo mano all’area Momenti, aggiungendo elementi grafici come stencil e ritagli sulle anteprime. Ora il lavoro sembra spostarsi sotto la superficie, su strumenti più concreti. Non ci sono ancora indicazioni ufficiali sui tempi di uscita, né sulla disponibilità per Android e iOS. E, come sempre quando si parla di funzioni emerse da un’analisi APK, il rilascio potrebbe arrivare più avanti, in forma diversa, oppure non arrivare affatto.