One UI 9 porta sul telefono Samsung il registro chiamate unificato in stile iPhone

Con One UI 9 Samsung prepara un registro chiamate più completo per i Galaxy, capace di mostrare non solo le telefonate tradizionali ma anche quelle effettuate tramite app.

La novità, emersa nelle ultime beta del software, porta nel dialer Samsung anche le chiamate fatte con servizi come WhatsApp e Google Meet. È un cambiamento pratico perché permette di ritrovare in un unico punto la cronologia delle conversazioni, avvicinando i Galaxy a una funzione già familiare agli utenti iPhone e rendendo più ordinata la gestione delle chiamate quotidiane.

Il dialer Samsung integra le chiamate di WhatsApp e Google Meet

La novità riguarda l’app Telefono Samsung. Con One UI 9, il registro non mostra più soltanto le chiamate tradizionali su rete mobile. Secondo quanto riportato da Android Authority, sulla base di screenshot pubblicati da SamMobile, nella cronologia compaiono anche le chiamate avviate da altre app, in particolare Google Meet e WhatsApp. A prima vista può sembrare un dettaglio. Nell’uso di tutti i giorni, però, può fare comodo.

Il funzionamento ricorda da vicino quello del dialer di iOS. Su iPhone, da tempo, la cronologia mette insieme telefonate, videochiamate e chiamate VoIP fatte tramite app di messaggistica. In pratica, se un utente chiama un contatto su WhatsApp, quella chiamata può finire accanto alle telefonate classiche, con l’indicazione dell’app usata. Tutto nello stesso posto, senza dover saltare da un’app all’altra.

La funzione, sempre secondo Android Authority, è stata vista su un Galaxy S26 con One UI 9 Beta 2. Siamo ancora in una versione di prova, quindi qualcosa potrebbe cambiare prima dell’uscita stabile. Al momento non risultano comprese app come Telegram, ma l’elenco potrebbe allargarsi con le prossime versioni del software.

Come disattivare i registri VoIP nelle impostazioni di One UI 9

Samsung, almeno nella beta, lascia comunque la scelta all’utente. Chi non vuole mischiare le telefonate classiche con quelle fatte tramite app può intervenire dalle impostazioni del dialer. Niente passaggi complicati, né menu difficili da trovare.

Il percorso indicato è questo: aprire l’app Telefono, toccare il pulsante con i tre puntini, entrare in Impostazioni, poi in Altre impostazioni chiamata e infine in Altre app di chiamata. Da qui si può disattivare la cronologia collegata a servizi come WhatsApp e Meet. Una possibilità utile soprattutto per chi usa spesso le chiamate VoIP per lavoro e preferisce tenere separati i registri.

C’è anche un possibile vantaggio in più. Questa integrazione potrebbe aiutare funzioni come Now Brief a capire se un contatto è già stato richiamato tramite app esterne, evitando promemoria fuori posto. Non una rivoluzione, ma un dettaglio pratico.

La rincorsa ad Android 16 e il confronto con il modello iPhone

La mossa di Samsung arriva mentre anche Google lavora a una funzione simile per il suo dialer. All’inizio del mese, l’azienda ha annunciato l’intenzione di portare la cronologia delle chiamate VoIP nell’app Telefono di Google, con arrivo previsto sui dispositivi con Android 16 che usano quel dialer come predefinito.

Il confronto con iPhone viene quasi da sé. Apple offre da anni un registro più ampio, capace di includere chiamate provenienti da più servizi. Android, invece, è rimasto più spezzettato: ogni produttore, spesso, ha gestito il dialer a modo suo. Con One UI 9, Samsung sembra voler accorciare le distanze, almeno sui suoi Galaxy.

Resta da vedere quando la funzione arriverà nella versione stabile e su quali modelli sarà disponibile. Per ora si parla ancora di beta e di test dentro l’ecosistema Samsung. La strada, però, sembra tracciata: il registro chiamate unificato sta diventando una funzione sempre più centrale anche su Android, non più soltanto una comodità del mondo iOS.