Meta apre l’era dei social a pagamento: perché i piani Plus possono cambiare Facebook, Instagram e WhatsApp

Con i nuovi piani Facebook Plus, Instagram Plus e WhatsApp Plus, Meta prova a spostare una parte dell’esperienza social verso servizi premium pensati per utenti e creator.

L’annuncio apre però una questione più ampia: non si tratta solo di aggiungere funzioni extra alle piattaforme più usate del gruppo, ma di capire se Meta stia preparando un modello in cui alcuni strumenti diventeranno progressivamente a pagamento. Per creator e utenti abituali potrebbe significare più opzioni, ma anche un cambio di equilibrio rispetto all’idea dei social gratuiti sostenuti soprattutto dalla pubblicità.

Facebook Plus, Instagram Plus e WhatsApp Plus: cosa sappiamo davvero

Secondo quanto comunicato da Meta, i nuovi abbonamenti Plus porteranno “funzioni premium” nelle app del gruppo e negli occhiali con Meta AI. Si parla di più capacità di calcolo, richieste più complesse e più spazio per creare contenuti. Fin qui, però, i dettagli sono pochi. Naomi Gleit ha spiegato su Instagram e Facebook che il progetto punta a “costruire valore” attorno a strumenti già usati dalla community. Non ha chiarito, però, quali funzioni resteranno gratuite e quali finiranno nel pacchetto a pagamento.

Secondo TechCrunch, citato da TechRadar, i prezzi dovrebbero andare da 2,99 a 3,99 dollari al mese. Anche su questo, però, manca ancora una scheda completa. Ed è qui che nasce il punto vero: una cosa è pagare per avere qualcosa in più, un’altra è scoprire più avanti che parti normali dell’esperienza su Facebook, Instagram o WhatsApp sono diventate accessibili solo con un abbonamento.

Dal modello streaming ai social: il rischio delle funzioni essenziali a pagamento

Il timore, messo in fila da Lance Ulanoff in un’analisi per TechRadar, è che i piani Plus di Meta seguano una strada già vista nello streaming e in altri servizi digitali. Prima arriva il livello premium. Poi, con il tempo, alcune funzioni considerate normali vengono spostate dietro una soglia a pagamento. È successo, in forme diverse, su piattaforme video che hanno introdotto pubblicità nei piani base o costi extra per tornare all’esperienza precedente.

Amazon Prime Video, per esempio, ha inserito gli annunci nel piano standard in diversi mercati, chiedendo un supplemento per eliminarli. Se lo stesso schema arrivasse sui social, gli effetti sarebbero più delicati. Su Instagram potrebbero diventare premium strumenti come Reel più lunghi, il salvataggio avanzato delle Storie o funzioni più ricche nei messaggi diretti. Su Facebook, ipotizza TechRadar, potrebbero essere limitati caricamenti multipli, post pubblici giornalieri o opzioni di visibilità.

Per WhatsApp il tema sarebbe ancora più sensibile: la crittografia end-to-end oggi è una funzione centrale e gratuita, non un extra. Va detto con chiarezza: Meta non ha annunciato nulla in questa direzione. Ma proprio la mancanza di dettagli alimenta i dubbi degli utenti.

Creator, utenti e privacy: cosa resta gratis e cosa no

La parte più osservata riguarda i creator. A loro Meta promette più strumenti, maggiore visibilità, attività automatizzate e opzioni per proteggere il brand. La formula, però, lascia aperta una domanda concreta: quali protezioni resteranno nelle versioni gratuite di Facebook e Instagram e quali saranno considerate avanzate? Per chi lavora con i social, perdere un account o subire imitazioni non è solo un fastidio online.

Può voler dire danni economici immediati. Intanto, alcuni utenti potrebbero anche accettare di pagare, se l’abbonamento offrisse davvero un’esperienza migliore: meno pubblicità, più controllo sull’algoritmo, filtri contro contenuti generati da intelligenza artificiale o contro la disinformazione. Sarebbe una proposta diversa, più vicina a un servizio su misura. Per ora, però, resta un’ipotesi.

Il punto commerciale è semplice: Meta gestisce piattaforme usate da miliardi di persone e un canone mensile, anche basso, può diventare una fonte enorme di ricavi ricorrenti. La sfida sarà capire se Facebook Plus, Instagram Plus e WhatsApp Plus porteranno davvero valore o se segneranno l’inizio di un accesso gratuito più povero.