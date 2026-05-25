WhatsApp prepara gli spoiler nascosti: così le chat rovineranno meno sorprese

WhatsApp sta lavorando a una funzione pensata per nascondere parti dei messaggi e rendere meno rischiose le chat quando si parla di serie, sport o finali appena usciti.

La novità riguarda i messaggi spoiler, cioè porzioni di testo che restano coperte fino a quando l’utente decide di leggerle. Non sarebbe una trasformazione radicale dell’app, ma una piccola opzione molto pratica per i gruppi, dove basta una frase scritta troppo presto per rovinare una puntata, una partita o una sorpresa.

Il funzionamento dovrebbe essere semplice: chi scrive seleziona una parte del testo e la marca come spoiler, facendola apparire nascosta agli altri partecipanti. Chi riceve il messaggio può aprirla con un tocco oppure lasciarla coperta. Su WhatsApp questa logica avrebbe un peso particolare, perché l’app è usata ogni giorno in gruppi familiari, chat tra amici, conversazioni di lavoro e discussioni dove non tutti leggono le stesse cose nello stesso momento.

Perché può servire nelle chat di gruppo

Il caso più evidente riguarda film, serie TV e sport. In un gruppo numeroso c’è sempre qualcuno che guarda un episodio appena uscito o commenta una partita prima degli altri. Con i messaggi nascosti, WhatsApp offrirebbe una soluzione meno drastica rispetto al silenziare la chat o abbandonare il gruppo. Chi vuole parlare può farlo, mentre chi legge mantiene più controllo sul contenuto sensibile.

La stessa idea può tornare utile anche in situazioni meno evidenti, come dettagli di un regalo, informazioni private o risultati che qualcuno preferisce leggere con calma. In questi casi lo spoiler diventa una piccola forma di controllo della lettura, diversa dai messaggi effimeri e meno rigida della cancellazione automatica. Il punto non è rendere le chat più complicate, ma evitare che una frase delicata compaia subito davanti agli occhi di tutti.

Una novità ancora in sviluppo

Per ora, però, non è una funzione disponibile per tutti. Le indicazioni arrivate dalle versioni beta parlano di una novità ancora in fase di sviluppo, quindi tempi e dettagli possono cambiare prima del rilascio stabile. WhatsApp testa spesso nuove opzioni per settimane o mesi, soprattutto quando riguardano il modo in cui i messaggi vengono mostrati nelle conversazioni.

Resta da capire se lo spoiler sarà limitato al testo o se potrà arrivare anche su immagini, video e anteprime. La prima ipotesi sembra più semplice, ma proprio i contenuti multimediali sono spesso quelli che rovinano una sorpresa prima ancora di aprire il messaggio. Se arriverà davvero, questa funzione non cambierà il volto di WhatsApp, ma potrà rendere i gruppi un po’ meno caotici nei momenti sbagliati.