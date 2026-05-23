Universal Music e TikTok firmano la pace: royalty agli artisti e nuove regole contro la musica AI non autorizzata

Universal Music Group e TikTok hanno annunciato il 22 maggio 2026 un accordo pluriennale per tenere sulla piattaforma i brani degli artisti UMG, dagli Stati Uniti ai mercati globali.

Al centro ci sono royalty, nuove occasioni di promozione e tutele contro la musica generata dall’intelligenza artificiale senza autorizzazione.

Dalla rottura del 2024 alla pace sul nuovo accordo pluriennale

La nuova intesa chiude, almeno sul piano industriale, una stagione aperta nel 2024 con uno scontro pesante sulle royalty musicali. Allora Universal Music Group aveva tolto per circa tre mesi il proprio catalogo da TikTok. Il risultato era stato evidente anche per gli utenti: milioni di video erano rimasti senza audio, oppure con tracce rimosse. Creator e fan si erano trovati davanti messaggi di indisponibilità su contenuti che usavano canzoni di artisti come Taylor Swift, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter e Noah Kahan.

I dettagli economici dell’accordo non sono stati resi noti. Le due società hanno parlato soltanto di una durata “multi-year”, dunque pluriennale, senza indicare scadenze né cifre. Nel comunicato, UMG ha spiegato che l’intesa rafforza la collaborazione ripresa nel 2024 e punta a rendere più solido il rapporto tra la piattaforma cinese e una delle maggiori major discografiche al mondo. In sostanza: meno incertezza per gli artisti, meno rischio di blackout musicali per TikTok.

Royalty, campagne marketing ed e-commerce: cosa cambia per gli artisti UMG

Il nodo resta quello dei compensi. Secondo Universal, il nuovo accordo dovrà far arrivare in modo più efficace ad artisti e autori il valore generato sulla piattaforma. Un punto delicato, in un mercato in cui anche pochi secondi di una canzone possono diventare virali e trascinare ascolti, vendite e tour. TikTok, dal canto suo, mantiene l’accesso a un catalogo che pesa molto nella cultura pop digitale.

L’intesa prevede anche campagne marketing e pubblicitarie più ampie, insieme all’accesso a strumenti di e-commerce e a nuove funzioni pensate per gli artisti. Tradotto: più possibilità di promuovere un album, lanciare un singolo, vendere merchandising o accompagnare una tournée direttamente dentro l’app. Non sono stati forniti dettagli pratici sui nuovi strumenti, ma il riferimento indica un ruolo più stabile di TikTok non solo come vetrina virale, ma anche come canale commerciale. UMG li ha definiti “artist-centric tools”: strumenti centrati sugli artisti.

Protezione dall’AI non autorizzata e confronto con l’intesa Spotify

La parte più delicata riguarda l’intelligenza artificiale. Universal e TikTok hanno dichiarato che lavoreranno per rimuovere dalla piattaforma la musica generata con AI non autorizzata, con nuove misure a tutela della “human artistry”, cioè della creatività umana. Sono previste anche migliorie nell’attribuzione ad artisti e songwriter, tema ormai centrale nell’industria musicale dopo la diffusione di brani sintetici, imitazioni vocali e remix creati con strumenti automatici.

Il confronto con Spotify mostra però una linea meno netta. UMG ha firmato anche un accordo separato con la piattaforma svedese per permettere, in futuro, la creazione di cover e remix AI basati sulla musica del suo catalogo, ma attraverso funzioni a pagamento e non attive di default. Per quel servizio non c’è ancora una data di lancio. Negli ultimi mesi Universal ha stretto intese anche con Nvidia, Splice e Udio: un segnale chiaro che la major non sta respingendo l’AI in blocco. Sta piuttosto cercando di fissare regole, licenze e compensi prima che il mercato corra da solo.