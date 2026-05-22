Meta lancia Forum, l’app che trasforma i gruppi Facebook in qualcosa di simile a Reddit

Meta ha lanciato in silenzio Forum, una nuova app pensata per dare ai gruppi Facebook una casa separata e più simile a Reddit.

Non è un annuncio in grande stile, e proprio per questo la mossa è interessante: invece di spingere ancora una volta sul feed classico, sulle storie o sui video brevi, Meta prova a recuperare il valore delle conversazioni tematiche. Forum nasce come spazio dedicato ai gruppi, dove discutere per interessi, seguire comunità e trovare risposte da persone che condividono gli stessi argomenti.

Il paragone con Reddit viene naturale, anche se Forum non sembra volerlo copiare in modo diretto. L’app si appoggia ai Facebook Groups e richiede un account Facebook, quindi non offre lo stesso livello di separazione o anonimato che molti utenti associano ai forum tradizionali. L’idea è piuttosto portare fuori dal caos di Facebook una parte ancora molto viva della piattaforma: le comunità costruite attorno a hobby, problemi pratici, città, prodotti, passioni e domande quotidiane.

Forum prova a rendere i gruppi più leggibili

Il problema dei gruppi Facebook è che spesso funzionano, ma restano nascosti dentro un’app ormai piena di stimoli diversi. Tra Reels, marketplace, pagine, notifiche e post sponsorizzati, trovare una discussione utile può diventare meno immediato. Con Forum, Meta sembra voler creare un ambiente più ordinato, dove i contenuti dei gruppi abbiano più spazio e siano meno schiacciati dal resto del feed.

La nuova app permette di usare nickname, seguire discussioni e partecipare a conversazioni legate ai gruppi di cui si fa parte. Questo può aiutare chi cerca risposte pratiche, consigli o confronti meno legati al profilo personale. Allo stesso tempo, però, il collegamento con Facebook resta centrale: gli amministratori possono comunque avere visibilità sull’identità reale dietro alcuni nomi, quindi non siamo davanti a una piattaforma davvero anonima.

Perché Meta guarda al modello Reddit

Negli ultimi anni Reddit ha mostrato quanto valgano le community tematiche, soprattutto mentre i social generalisti diventano più rumorosi e meno utili per trovare risposte precise. Forum sembra partire proprio da questa esigenza: meno spettacolo, più discussione. Per Meta è anche un modo per non lasciare a Reddit, Discord e altre piattaforme tutto il terreno delle comunità verticali.

Dentro Forum ci sono anche funzioni AI. Secondo le prime informazioni, l’app include strumenti come Ask, pensati per recuperare risposte rilevanti dalle conversazioni, e un assistente per aiutare gli amministratori nella gestione dei gruppi. È un passaggio prevedibile: Meta non vuole solo separare i gruppi dal feed, ma renderli più facili da consultare, moderare e riordinare con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Non è ancora il nuovo Reddit

Per ora Forum va letto come un esperimento, non come una rivoluzione già pronta. L’app risulta disponibile inizialmente su iOS e non c’è ancora un lancio ampio paragonabile a quello di Threads. Meta sta probabilmente testando quanto interesse esista per un’app centrata sui gruppi, dopo anni in cui Facebook ha perso parte del suo peso culturale tra gli utenti più giovani.

La mossa, però, dice qualcosa di chiaro: le conversazioni organizzate per tema stanno tornando preziose. Dopo aver inseguito X con Threads, Meta sembra guardare anche al modello Reddit, ma partendo dal suo patrimonio più vecchio e ancora resistente: i gruppi Facebook. Se Forum riuscirà a renderli più ordinati, meno caotici e più utili, potrebbe dare nuova vita a una parte di Facebook che molti usano ancora, anche senza ammetterlo troppo.