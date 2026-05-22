Il jet privato super tech con oro e cristalli, il più costoso al mondo è di un principe saudita: prezzo 500 milioni, i dettagli

Giulio Sebastianelli
Pubblicato il 22 mag 2026
Il jet privato super tech con oro e cristalli, il più costoso al mondo è di un principe saudita: prezzo 500 milioni, i dettagli

Il Sultano del Brunei è da decenni sinonimo di una ricchezza che supera ogni immaginazione, e la sua flotta privata ne è la dimostrazione più evidente. Il redivivo fiore all’occhiello dei suoi possedimenti aerei è un Boeing 747-430 personalizzato, acquistato per circa 100 milioni di dollari  e successivamente modificato con lavori di allestimento costati oltre  trecento milioni.

Questo colosso dei cieli, che il Sultano ama pilotare di persona durante i suoi viaggi di Stato, è stato trasformato in una vera e propria reggia volante, dove l’artigianato di lusso incontra le rigide normative dell’ingegneria aeronautica.

Iper tecnologia e lusso ad alta quota

Lontano dalle leggende metropolitane che inventano garage interni o tecnologie da fantascienza, la realtà di questo velivolo lascia comunque a bocca aperta per la sua opulenza concreta. Gli interni sono dominati da una profusione di dettagli in oro massiccio e cristalli finissimi, che decorano i lavabi dei bagni, le maniglie delle porte e le rifiniture dei mobili.

Interni del veivolo del sultano

Il cuore del jet ospita una suite padronale maestosa con un letto matrimoniale ancorato al pavimento tramite speciali sistemi di ritenuta per le turbolenze, affiancata da un bagno privato dotato di rubinetteria dorata e una doccia ad alta quota alimentata da serbatoi d’acqua calcolati al milligrammo per non alterare l’assetto del velivolo.

Il resto dei due ponti dell’aereo è suddiviso in ambienti pensati per il massimo comfort istituzionale. Gli ospiti e i membri della famiglia reale vengono accolti in ampi saloni dotati di poltrone in pelle pregiata con certificazione ignifuga e tavoli in legni rari, abilmente alleggeriti dagli ingegneri con anime in fibra di carbonio per rispettare i limiti di peso al decollo.

Il jet include anche una sala da pranzo formale per i banchetti di Stato e una sala riunioni equipaggiata con sistemi di telecomunicazione satellitare protetta.

Ti consigliamo anche

Ha 400.000 follower e lavora con i brand, ma non esiste: il caso dell’influencer AI
Web e Social

Ha 400.000 follower e lavora con i brand, ma non esiste: il caso dell’influencer AI
GitHub colpita da un’estensione VS Code malevola: rubati migliaia di repository interni
Web e Social

GitHub colpita da un’estensione VS Code malevola: rubati migliaia di repository interni
Lo yacht di Cristiano Ronaldo “Azimut Grande 27 metri”: iper tecnologia da milioni di euro
Web e Social

Lo yacht di Cristiano Ronaldo “Azimut Grande 27 metri”: iper tecnologia da milioni di euro
X limita i post degli utenti non verificati: cosa cambia per chi usa l’app gratis
Web e Social

X limita i post degli utenti non verificati: cosa cambia per chi usa l’app gratis
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×