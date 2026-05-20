X limita i post degli utenti non verificati: cosa cambia per chi usa l’app gratis

X sta rendendo più evidente la distanza tra chi usa la piattaforma gratis e chi invece paga per un account verificato o Premium.

Il cambiamento riguarda gli utenti non verificati, cioè quelli senza abbonamento, che ora devono fare i conti con limiti più chiari su post, risposte, messaggi diretti e nuovi follow. Per molti utenti comuni non cambierà quasi nulla, ma per chi usa X in modo intenso il peso dei nuovi paletti può diventare concreto.

La piattaforma presenta queste restrizioni come misure per ridurre spam, abusi e pressione sui sistemi, soprattutto nei momenti di forte attività. Il risultato pratico, però, è anche un social sempre più diviso: da una parte chi entra, legge e pubblica ogni tanto; dall’altra chi commenta eventi live, gestisce community, segue breaking news o usa X come strumento di lavoro e presenza continua.

Il modello gratuito diventa meno libero

Negli ultimi anni X ha spinto sempre di più verso la verifica a pagamento, trasformando il vecchio simbolo di riconoscibilità in una parte dell’abbonamento. I nuovi limiti vanno letti dentro questa stessa direzione. Non bloccano l’uso gratuito della piattaforma, ma rendono più evidente che alcune attività intense sono considerate meno sostenibili per chi resta nel livello non verificato.

Per un utente che pubblica poche volte al giorno, risponde a qualche discussione e legge soprattutto il feed, il cambiamento sarà quasi invisibile. Il discorso cambia per chi usa X durante partite, keynote tech, crisi politiche, eventi televisivi o notizie in tempo reale. In quei casi la piattaforma non è solo un posto dove leggere contenuti, ma uno spazio dove intervenire spesso e mantenere una presenza costante.

Cosa rischia di cambiare nella conversazione

Il valore storico di X, quando era ancora Twitter, era anche la sua velocità. Durante un evento importante, migliaia di utenti potevano pubblicare e rispondere in tempo reale, creando un flusso continuo di commenti. Con limiti più rigidi sugli account non verificati, questa dinamica non sparisce, ma può diventare più selettiva e meno spontanea.

Da un lato, meno attività automatizzata può aiutare a ridurre bot, rumore e comportamenti aggressivi. Dall’altro, un limite applicato in modo ampio può toccare anche utenti reali, creator piccoli, pagine locali e account di nicchia. È qui che il confine tra protezione della piattaforma e spinta verso X Premium diventa più sottile.

I nuovi limiti per gli account non verificati

Secondo le indicazioni aggiornate, gli account non verificati possono pubblicare fino a 50 post originali al giorno e inviare fino a 200 risposte quotidiane. A questi si aggiungono 500 messaggi diretti al giorno, 400 nuovi follow giornalieri e quattro modifiche dell’indirizzo email ogni ora. X specifica anche che i limiti giornalieri possono essere divisi in soglie più piccole durante la giornata.

Presi da soli, questi numeri sembrano ancora alti, e per la maggior parte degli utenti lo sono davvero. Ma il segnale resta chiaro: X sta separando sempre di più l’uso leggero dall’uso intensivo. Chi vuole solo leggere e pubblicare ogni tanto continuerà quasi senza accorgersene; chi vive la piattaforma come spazio di partecipazione continua dovrà invece fare più attenzione. Su X, partecipare molto gratis sta diventando meno scontato.