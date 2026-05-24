"Multe fino a 5000 euro", cancella subito quest'app

Il panorama della pirateria digitale ha registrato una profonda evoluzione tecnologica, segnando un passaggio cruciale dai vecchi decoder fisici a soluzioni interamente software.

L’ultima frontiera del fenomeno, noto in Italia con il termine gergale di “pezzotto“, si è concretizzata sotto forma di applicazione per dispositivi mobili. Una transizione che prometteva maggiore semplicità d’uso, una qualità di streaming superiore e una presunta immunità dai controlli delle autorità.

Al centro di questo ecosistema illegale è finita CinemaGoal, un’applicazione distribuita al di fuori dei circuiti ufficiali e installabile tramite pacchetti APK, il formato software utilizzato per aggirare le restrizioni e i controlli di sicurezza dei marketplace autorizzati.

In cosa consisteva

L’applicazione offriva un accesso universale a contenuti protetti da copyright, strutturato attraverso diversi pacchetti di abbonamento. L’offerta spaziava dalle dirette degli eventi sportivi, come le partite di calcio, fino a cataloghi completi di film e serie televisive, aggregando in un unico punto di accesso i flussi video di piattaforme major tra cui Sky, Dazn, Netflix e Disney+.

A fronte di tariffe annuali comprese tra i 40 e i 130 euro, gli utenti potevano usufruire di un risparmio economico netto rispetto ai canali legali, se si considera che la sola sottoscrizione annuale a un singolo servizio sportivo ufficiale può superare i 300 euro.

La vulnerabilità sul fronte della protezione dei dati e del segnale ha però permesso alla Guardia di Finanza di Ravenna, in collaborazione con i Nuclei Speciali Tutela Privacy Frodi Tecnologiche e Beni e Servizi, di smantellare l’intera infrastruttura.

Le indagini hanno portato alla luce una rete che contava circa 100.000 utenti, i quali versavano quote annuali a referenti specifici anziché sottoscrivere i regolari contratti con i legittimi detentori dei diritti d’autore.

L’organizzazione interna vedeva una netta divisione tra i vertici, responsabili della gestione infrastrutturale della rete, e i venditori al dettaglio, incaricati di distribuire gli accessi e riscuotere i pagamenti, veicolati prevalentemente tramite criptovalute o canali finanziari a ridotta tracciabilità.

L’operazione segna un cambio di passo nella strategia di contrasto allo streaming illegale promossa dalle autorità e dall’Agcom, che oggi punta a colpire non solo i gestori delle piattaforme pirata, ma anche i consumatori finali.

Al momento, circa 1.000 utenti sono già stati identificati dalle forze dell’ordine e andranno incontro a sanzioni pecuniarie severe, con multe che variano da un minimo di 154 euro fino a un massimo di 5.000 euro a seconda della gravità della violazione amministrativa. La raccomandazione degli esperti di sicurezza informatica è drastica: per chiunque abbia installato CinemaGoal sul proprio smartphone, la rimozione immediata del software rappresenta l’unica misura per evitare il coinvolgimento nei successivi sviluppi giudiziari della vicenda.