"Multe fino a 5000 euro", cancella subito quest'app

Giulio Sebastianelli
Pubblicato il 24 mag 2026

Il panorama della pirateria digitale ha registrato una profonda evoluzione tecnologica, segnando un passaggio cruciale dai vecchi decoder fisici a soluzioni interamente software.

L’ultima frontiera del fenomeno, noto in Italia con il termine gergale di “pezzotto“, si è concretizzata sotto forma di applicazione per dispositivi mobili. Una transizione che prometteva maggiore semplicità d’uso, una qualità di streaming superiore e una presunta immunità dai controlli delle autorità.

Al centro di questo ecosistema illegale è finita CinemaGoal, un’applicazione distribuita al di fuori dei circuiti ufficiali e installabile tramite pacchetti APK, il formato software utilizzato per aggirare le restrizioni e i controlli di sicurezza dei marketplace autorizzati.

In cosa consisteva

L’applicazione offriva un accesso universale a contenuti protetti da copyright, strutturato attraverso diversi pacchetti di abbonamento. L’offerta spaziava dalle dirette degli eventi sportivi, come le partite di calcio, fino a cataloghi completi di film e serie televisive, aggregando in un unico punto di accesso i flussi video di piattaforme major tra cui Sky, Dazn, Netflix e Disney+.

A fronte di tariffe annuali comprese tra i 40 e i 130 euro, gli utenti potevano usufruire di un risparmio economico netto rispetto ai canali legali, se si considera che la sola sottoscrizione annuale a un singolo servizio sportivo ufficiale può superare i 300 euro.

La vulnerabilità sul fronte della protezione dei dati e del segnale ha però permesso alla Guardia di Finanza di Ravenna, in collaborazione con i Nuclei Speciali Tutela Privacy Frodi Tecnologiche e Beni e Servizi, di smantellare l’intera infrastruttura.

Smartphone con divieto di accesso all'app

Le indagini hanno portato alla luce una rete che contava circa 100.000 utenti, i quali versavano quote annuali a referenti specifici anziché sottoscrivere i regolari contratti con i legittimi detentori dei diritti d’autore.

L’organizzazione interna vedeva una netta divisione tra i vertici, responsabili della gestione infrastrutturale della rete, e i venditori al dettaglio, incaricati di distribuire gli accessi e riscuotere i pagamenti, veicolati prevalentemente tramite criptovalute o canali finanziari a ridotta tracciabilità.

L’operazione segna un cambio di passo nella strategia di contrasto allo streaming illegale promossa dalle autorità e dall’Agcom, che oggi punta a colpire non solo i gestori delle piattaforme pirata, ma anche i consumatori finali.

Al momento, circa 1.000 utenti sono già stati identificati dalle forze dell’ordine e andranno incontro a sanzioni pecuniarie severe, con multe che variano da un minimo di 154 euro fino a un massimo di 5.000 euro a seconda della gravità della violazione amministrativa. La raccomandazione degli esperti di sicurezza informatica è drastica: per chiunque abbia installato CinemaGoal sul proprio smartphone, la rimozione immediata del software rappresenta l’unica misura per evitare il coinvolgimento nei successivi sviluppi giudiziari della vicenda.

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