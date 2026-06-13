Google introduce l’ID pass sul Wallet: come funziona e perché svolterà l’estate

Questa funzione consente di digitalizzare il passaporto, rendendo più agevole la gestione dell’identità online senza sostituire il documento fisico, obbligatorio nei controlli tradizionali.

Cos’è e come funziona l’ID Pass

Il cuore della novità è rappresentato dalle credenziali selettive, che permettono di confermare specifici attributi dell’identità, come la maggiore età, senza condividere altri dati sensibili come nome completo, data di nascita o indirizzo di residenza. Il processo di attivazione è semplice e sicuro: basta scattare una foto alla pagina principale del passaporto, leggere il chip NFC integrato nel documento e completare una verifica tramite video-selfie. Tutti i dati vengono crittografati e memorizzati localmente sul dispositivo, senza transitare sui server di Google, garantendo pieno controllo all’utente.

Questa innovazione risolve uno dei limiti storici dei sistemi digitali: l’impossibilità di condividere solo informazioni necessarie. Ad esempio, una piattaforma online può richiedere la conferma della maggiore età senza che l’utente debba fornire altri dettagli personali, riducendo notevolmente i rischi di privacy e aumentando la sicurezza nelle transazioni digitali.

Il contesto italiano e il futuro della gestione dei documenti

In Italia, l’introduzione dell’ID Pass si inserisce in un ecosistema già familiare con documenti digitali come patente e tessera sanitaria nell’app IO, ma rappresenta un passo ulteriore verso la digitalizzazione dei documenti pubblici. L’adozione dell’ID Pass consente di gestire l’identità digitale con la stessa semplicità dei biglietti elettronici o dei ticket già diffusi nei wallet dei dispositivi mobili.

Il passaporto cartaceo rimane comunque indispensabile: l’ID Pass serve solo per l’uso online. Il sistema è progettato per garantire un equilibrio tra praticità e sicurezza, offrendo un accesso rapido ai servizi digitali senza esporre dati superflui.

La collaborazione con istituti finanziari come Sparkasse Bank dimostra che le credenziali selettive possono essere utilizzate per verifiche sicure anche nei pagamenti e nelle transazioni digitali, aprendo la strada a un modello di identità verificabile online che preserva la privacy dell’utente.

L’ID Pass su Google Wallet non è solo un aggiornamento tecnologico: rappresenta una vera rivoluzione nella gestione dell’identità digitale, offrendo comodità, sicurezza e protezione dei dati personali, segnando un’estate 2026 all’insegna di una nuova era digitale. Gli utenti Android potranno finalmente accedere a un documento digitale sicuro e versatile, riducendo la dipendenza dal cartaceo e sfruttando pienamente le potenzialità dei wallet digitali.