Google nel tuo smartphone sta cambiando di nuovo: finalmente è arrivata la funzione più attesa

Google Foto non è più solo un semplice archivio digitale per le foto e i video. L’app sta subendo una trasformazione significativa, puntando a diventare una piattaforma creativa completa, in cui i Ricordi, quei montaggi automatici che permettono di ripescare momenti passati, assumono un ruolo centrale. Fino ad oggi, questi Ricordi erano strumenti principalmente passivi: mostravano foto e clip senza offrire grande possibilità di intervento da parte dell’utente.

La funzione in test prevede un livello di editing molto più avanzato rispetto a quello attuale. Attualmente, è possibile solo selezionare o deselezionare immagini e scegliere se includere o meno la colonna sonora automatica. Il nuovo sistema, invece, permetterà di trasformare ogni Ricordo in un mini video completamente editabile. Gli utenti potranno modificare la durata di ciascuna foto o clip, aggiungere testi sovrapposti, intervenire sull’audio e applicare effetti visivi personalizzati. In pratica, Google Foto si avvicina a un editor video leggero, dove anche chi non ha competenze professionali potrà creare contenuti curati e dinamici. La possibilità di integrare strumenti esterni come CapCut rende il flusso ancora più versatile, consentendo di unire semplicità e creatività.

Novità anche per Highlight video e gestione dei contenuti

Le modifiche non si limitano ai Ricordi. Anche la funzione Highlight video sta ricevendo aggiornamenti che aumentano le opzioni creative: ogni singola immagine all’interno di un video potrà avere filtri diversi, migliorando la varietà e la qualità visiva complessiva. Inoltre, sarà possibile scegliere tra modalità “Fit” e “Fill” per le immagini, decidendo se mantenerle intere o adattarle a un formato verticale 9:16, molto usato sui social, così da creare contenuti più accattivanti e moderni.

Un aspetto interessante è la creazione di un hub centralizzato per la gestione di tutti i contenuti creati. Collage, remix, animazioni e video cinematografici potrebbero essere raccolti in un’unica sezione dell’app, rendendo più semplice accedere, organizzare e condividere le proprie creazioni. Questa funzione rappresenta un passo importante verso una visione di Google Foto come spazio creativo e non solo come archivio.

La direzione è chiara: Google Foto vuole diventare un ambiente in cui gli utenti non si limitano a rivedere passivamente i propri ricordi, ma possono anche reinterpretarli, modificarli e prepararli per la condivisione con amici e familiari. La funzione in arrivo punta a mettere il controllo nelle mani dell’utente, permettendo di creare video con un aspetto professionale senza bisogno di strumenti esterni complessi.

Questa evoluzione segnala un cambiamento nel modo in cui Google concepisce la memoria digitale: i Ricordi smettono di essere semplici montaggi automatici e diventano strumenti attivi di creatività personale. Il risultato finale è un’esperienza più coinvolgente, che rende possibile conservare momenti preziosi con maggiore cura e originalità, e allo stesso tempo li rende più condivisibili. In sostanza, Google Foto sta passando da semplice archivio fotografico a laboratorio creativo, dove ogni utente può intervenire attivamente sui propri ricordi, aggiungendo un tocco personale a ogni foto e video.

Questa nuova funzione non solo migliorerà l’interazione con l’app, ma potrebbe anche aumentare la tendenza degli utenti a condividere i propri contenuti, grazie a strumenti che permettono di personalizzare ogni dettaglio e trasformare i ricordi in veri e propri video emozionali. L’esperienza dei Ricordi diventa così dinamica, modulabile e pienamente nelle mani dell’utente, pronto a reinterpretare la propria storia digitale come meglio desidera.