Google trasforma lo smartphone in cardiofrequenzimetro: la nuova frontiera del monitoraggio passivo

Google ha presentato il 5 giugno 2026 una nuova ricerca dei suoi team sulla salute digitale: un sistema che usa la fotocamera frontale dello smartphone per stimare la frequenza cardiaca mentre l’utente sblocca il telefono. L’idea è rendere il monitoraggio cardiovascolare più semplice e alla portata di tutti, senza dover ricorrere per forza a smartwatch o sensori dedicati. La tecnologia, ancora in fase di studio, si chiama Passive Heart Rate Monitoring, o PHRM. Funziona durante l’uso normale del telefono: non in ambulatorio, non con una fascia al petto. Basta guardare lo schermo, pochi secondi dopo il riconoscimento del volto.

Così lo smartphone legge il battito dalla fotocamera frontale

Il principio dietro il Passive Heart Rate Monitoring è già noto nella ricerca biomedica: il sangue che scorre modifica, in modo quasi invisibile, colore e luminosità della pelle. Succede soprattutto nelle zone del volto riprese dalla camera.

La fotocamera frontale registra queste piccole variazioni, che a occhio nudo non si vedono, e un sistema di machine learning prova a trasformarle in una stima della frequenza cardiaca. Google spiega che l’utente non deve fare nulla di particolare. Ed è qui la differenza rispetto a molte app e soluzioni già viste: niente dito sul sensore, niente app da aprire, niente schermata davanti alla quale restare immobili. Il telefono osserva, misura e calcola durante un gesto quotidiano: lo sblocco con il viso. Una routine, appunto. Ripetuta anche decine di volte al giorno.

Otto secondi di video, poi l’IA calcola il battito sul telefono

Il sistema descritto da Google registra un breve video di otto secondi subito dopo l’autenticazione facciale, quando il volto è già inquadrato e lo smartphone ha appena completato lo sblocco. A quel punto entra in funzione un modello di intelligenza artificiale on-device, cioè eseguito direttamente sul dispositivo, che analizza la clip e produce una stima del battito.

La scelta di fare i calcoli sul telefono non è un dettaglio: riduce il bisogno di mandare dati sensibili a server esterni e rende più credibile un eventuale uso nella vita di tutti i giorni. Google, però, non ha ancora annunciato alcun prodotto commerciale. Secondo lo studio, l’obiettivo non è sostituire una misurazione clinica fatta in un momento preciso, ma costruire nel tempo una stima della frequenza cardiaca a riposo, raccogliendo tanti piccoli dati durante la giornata. Otto secondi per volta. Senza trasformare, almeno per ora, lo smartphone in un dispositivo medico dichiarato.

I test di Google: 350 mila video e confronto con Fitbit ed ECG

Per addestrare e verificare il PHRM, Google ha usato oltre 350.000 clip video raccolte da quasi 700 partecipanti, includendo persone con tonalità di pelle diverse. È un aspetto tecnico, ma anche molto concreto: le tecnologie che leggono il flusso sanguigno attraverso segnali ottici possono funzionare in modo meno regolare sulle carnagioni più scure, un limite discusso negli ultimi anni anche per alcuni dispositivi indossabili.

I ricercatori dicono di aver ottenuto risultati in linea con gli standard del settore nei gruppi coinvolti, anche se con differenze nella facilità di cattura del segnale. Nel confronto sulla frequenza cardiaca a riposo, le stime dello smartphone sono rimaste entro un margine di cinque battiti al minuto rispetto ai dati registrati da un Fitbit Charge 6. Google ha poi svolto anche una prova fuori dal laboratorio: i partecipanti hanno usato i propri telefoni per più di una settimana, indossando nello stesso periodo apparecchiature ECG e un tracker Fitbit.

Anche in condizioni più vicine alla vita reale, il sistema avrebbe mantenuto prestazioni giudicate soddisfacenti dagli autori della ricerca. Non è un passaggio da poco, considerando movimento, luce variabile ed espressioni del volto.

Privacy, limiti e tempi: il cardiofrequenzimetro da smartphone resta in attesa

Google ammette comunque diversi limiti del monitoraggio cardiaco da smartphone. Le misurazioni possono essere disturbate dal movimento della testa, dal parlare durante la registrazione, dai cambiamenti di luce o da comportamenti difficili da controllare nell’uso spontaneo.

Per gli utenti con tonalità di pelle più scure, i ricercatori hanno rilevato una maggiore difficoltà nel raccogliere dati in modo costante, pur sostenendo che le misurazioni ottenute restano accurate secondo i criteri dello studio. Poi c’è il nodo della privacy, inevitabile quando nella stessa tecnologia si incrociano volto, salute e dati biometrici. Google ha spiegato che la ricerca è stata condotta con il consenso esplicito dei partecipanti e con dati crittografati. In una possibile applicazione futura, il calcolo direttamente sul dispositivo e il legame con l’autenticazione facciale potrebbero offrire garanzie in più.

Ma il passaggio dalla ricerca al prodotto resta aperto. Per ora il Passive Heart Rate Monitoring non ha una data di lancio, né Google ha indicato su quali smartphone potrebbe arrivare. Se la tecnologia maturerà, il telefono potrebbe diventare uno strumento di osservazione della salute più discreto e più diffuso degli smartwatch. Non una diagnosi in tasca. Piuttosto, un segnale in più da leggere nel tempo.