Google Live Translate potrebbe presto funzionare anche offline

Google Translate potrebbe diventare molto più utile anche lontano da Wi-Fi e rete mobile, grazie alla traduzione vocale dal vivo offline.

La novità, emersa per ora su Android, permetterebbe di gestire conversazioni in tempo reale senza dipendere sempre da una connessione internet. Il supporto dovrebbe partire da un primo gruppo di lingue, con un possibile ampliamento graduale nelle versioni successive.

Live Translate, la traduzione dal vivo prepara lo sbarco offline

La traccia arriva dalla versione 10.17.48.914427315.6-release dell’app Google Translate per Android. Dentro l’app sono stati trovati elementi dell’interfaccia che rimandano a una futura modalità offline per Live Translate.

Oggi Translate permette già di scaricare i pacchetti delle lingue e usarli senza rete, ma solo per tradurre testi scritti, contenuti copiati o immagini riprese con la fotocamera. La traduzione dal vivo, invece, senza connessione non parte.

Il cambio in arrivo riguarda proprio questo limite: far parlare due persone in lingue diverse e mostrare una traduzione quasi in tempo reale anche senza dati mobili o Wi-Fi. Dal teardown dell’app emerge che Google sta lavorando a schermate introduttive già piuttosto curate. Un segnale che la funzione non è più soltanto una riga nascosta nel codice, anche se per ora non è disponibile nella versione pubblica.

Dall’aeroporto al taxi: perché può fare la differenza

Una traduzione dal vivo offline sarebbe utile soprattutto quando la connessione non c’è, va a singhiozzo o costa troppo. In viaggio, in una stazione, su un taxi, in un negozio lontano dai percorsi turistici. Ma anche in un’emergenza, quando non c’è tempo di cercare una rete libera. In situazioni così, parlare nella propria lingua e ricevere sul telefono una risposta tradotta renderebbe Google Translate molto più simile a quell’interprete tascabile promesso da anni dalla tecnologia.

Difficile, però, che la funzione arrivi subito per tutti e in tutte le lingue. Le tracce trovate indicano che bisognerà scaricare prima i pacchetti linguistici compatibili e che il supporto potrebbe partire da un gruppo ristretto: inglese, francese, tedesco, portoghese, italiano e spagnolo. Una scelta comprensibile. Gestire conversazioni vocali in tempo reale direttamente sul telefono richiede modelli leggeri, spazio libero e buone prestazioni, soprattutto sui dispositivi meno recenti.

Promessa concreta, ma il debutto resta da vedere

Come sempre, quando si parla di novità scoperte analizzando gli APK, serve cautela. Il fatto che Google stia preparando schermate e messaggi dedicati non vuol dire che il lancio sia imminente. E non garantisce nemmeno che la funzione arriverà esattamente così come appare oggi.

Alcune novità trovate nel codice possono cambiare, slittare o sparire prima della distribuzione pubblica. Detto questo, la direzione sembra chiara: Google sta portando sempre più intelligenza artificiale nei suoi servizi legati alle lingue, e l’arrivo di Gemini ha già reso più naturali alcune esperienze di traduzione.

Liberare Live Translate dalla necessità continua della rete sarebbe un passo importante anche per la praticità e, almeno in parte, per la riservatezza, perché una parte maggiore del lavoro potrebbe avvenire direttamente sullo smartphone.