Google Meet cambia gli accessi: arriva il filtro che blocca meglio bot e ospiti sospetti

Google Meet sta introducendo un nuovo sistema per gestire meglio chi chiede di entrare in riunione, con l’obiettivo di ridurre il rischio che bot o partecipanti sospetti vengano ammessi troppo in fretta.

L’aggiornamento riguarda una fase molto concreta delle videochiamate, quella in cui il host deve decidere se far entrare o meno chi bussa alla porta virtuale della riunione. Google ha annunciato un nuovo flusso di ammissione protetto che separa in modo più chiaro le richieste di accesso, così da aiutare chi organizza la call a distinguere più rapidamente tra ingressi normali e connessioni che meritano un controllo in più. Non si tratta di un blocco automatico totale, ma di un sistema pensato per rendere più difficile l’ingresso indisturbato di bot o utenti potenzialmente rischiosi.

Nel dettaglio, Google Meet mostrerà ora due code diverse per le richieste di ingresso. La prima raccoglie gli accessi ordinari, mentre la seconda evidenzia le connessioni che, secondo i segnali rilevati da Google, potrebbero richiedere una valutazione più attenta. In questa seconda coda l’azione predefinita sarà negare l’ingresso, anche se host e co-host manterranno sempre il controllo finale e potranno comunque decidere di ammettere il partecipante. Google descrive questa novità come un modo per alleggerire il carico di attenzione soprattutto nelle riunioni più affollate o caotiche.

Perché questo aggiornamento conta davvero

Negli ultimi mesi il tema dei partecipanti automatici è diventato molto più sensibile, perché sempre più strumenti esterni provano a entrare nelle riunioni online per registrare, trascrivere o raccogliere dati. In alcuni casi si tratta di servizi autorizzati, in altri invece l’ingresso può creare dubbi su privacy, sicurezza e gestione dei contenuti condivisi in call. È proprio qui che l’aggiornamento di Meet prova a intervenire: non promette di eliminare ogni problema, ma rende più visibili le richieste che Google considera meno lineari e riduce il rischio di un’ammissione fatta in fretta, magari durante una riunione di lavoro già avviata.

Per chi usa Meet tutti i giorni, l’impatto è molto pratico. In una riunione interna, in una lezione online o in una call con clienti, chi gestisce l’accesso spesso deve decidere in pochi secondi se autorizzare qualcuno. Quando le richieste sono tante, oppure quando nomi e account non sono immediatamente riconoscibili, il margine di errore cresce. Avere una seconda corsia per gli ingressi più dubbi significa rendere la moderazione più ordinata e abbassare la probabilità che un accesso improprio venga approvato quasi per automatismo.

Quando arriva e per chi è disponibile

Google ha avviato il rollout della funzione per i domini Rapid Release dal 24 marzo 2026, con distribuzione graduale fino a 15 giorni. Per i domini Scheduled Release, invece, l’avvio è previsto dal 7 aprile 2026, sempre con rilascio progressivo. L’azienda specifica anche che non esiste un controllo admin dedicato per attivare o disattivare questa novità: il sistema verrà distribuito direttamente agli utenti compatibili. La disponibilità è ampia, perché Google la indica per tutti i clienti Google Workspace, per gli abbonati Workspace Individual e anche per gli utenti con account Google personali.

Un altro dettaglio importante è che questa novità si inserisce in una fase in cui Google sta lavorando di più sulla tracciabilità degli ingressi nelle riunioni. All’inizio di marzo, nel riepilogo settimanale degli aggiornamenti Workspace, l’azienda aveva già segnalato miglioramenti nei log di audit relativi ai permessi di accesso a Meet. Letti insieme, questi interventi mostrano una direzione abbastanza chiara: rendere più controllabile chi entra nelle call e con quale tipo di autorizzazione.

Alla fine il punto è questo: le videochiamate sono diventate uno spazio quotidiano, ma anche molto più esposto di prima. E quando una piattaforma come Meet cambia il modo in cui valuta gli ingressi sospetti, non sta solo ritoccando l’interfaccia, sta dicendo che oggi la fiducia dentro una riunione online passa sempre di più da dettagli invisibili, ma decisivi.