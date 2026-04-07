Google Play Store migliora le recensioni: ora trovare bug, pubblicità e problemi è molto più semplice

Leggere le recensioni su Google Play Store sta per diventare molto meno dispersivo, perché Google ha iniziato a introdurre una funzione che permette di cercare parole e temi specifici direttamente dentro i commenti lasciati dagli utenti.

È una novità piccola solo in apparenza, ma in realtà molto utile per chi usa ogni giorno lo store Android per scegliere quali app installare, quali evitare e quali aggiornare con più attenzione. Fino a oggi, nella maggior parte dei casi, leggere le recensioni significava scorrere decine di commenti nel tentativo di capire se un’app avesse problemi di batteria, troppa pubblicità, crash frequenti o limiti legati alla compatibilità con alcuni dispositivi.

Come funziona la nuova ricerca nelle recensioni

La novità aggiunge una vera e propria funzione di ricerca dentro la sezione dedicata ai pareri degli utenti. In pratica, chi visita la scheda di un’app può digitare una parola chiave e controllare se quel tema compare nei commenti pubblicati da chi ha già scaricato e provato il servizio. È un cambio semplice, ma molto concreto, perché accorcia il tempo necessario per capire se un’app presenta difetti ricorrenti oppure se certi problemi riguardano solo casi isolati.

Per fare un esempio pratico, prima di installare un’app di navigazione, di video editing o di banca, sarà possibile cercare termini come bug, login, notifiche, abbonamento o batteria, così da farsi un’idea più rapida della situazione. Questo può aiutare soprattutto quando le valutazioni in stelle dicono poco: un voto medio alto, da solo, non sempre spiega dove siano i veri punti deboli di un’app.

Perché può essere una novità più importante del previsto

Il punto interessante è che il Play Store ospita da anni una quantità enorme di recensioni, ma spesso queste informazioni sono rimaste difficili da consultare in modo davvero utile. La presenza di migliaia di commenti non basta se poi l’utente non riesce a filtrare i problemi che contano davvero per il proprio caso. Con questa funzione, Google prova a rendere più leggibile un patrimonio di esperienze che finora era presente, ma poco organizzato dal punto di vista pratico.

Per il pubblico comune il vantaggio è immediato. Chi scarica un’app per lavorare, studiare, viaggiare o gestire pagamenti vuole sapere in fretta se ci sono problemi di stabilità, se gli aggiornamenti recenti hanno peggiorato qualcosa o se la presenza di annunci è diventata troppo invasiva. Cercare una parola chiave dentro i commenti può evitare installazioni inutili, prove a vuoto e anche la perdita di tempo nel configurare un’app che poi verrà disinstallata dopo pochi minuti.

Rollout graduale e disponibilità

La funzione è stata segnalata come in fase di rilascio sul Play Store e sarebbe legata alla versione 50.7.24-31 dell’app. Questo però non significa che tutti la vedranno subito allo stesso momento. Come accade spesso con gli aggiornamenti di Google, il rollout può essere graduale e comparire prima su alcuni account o dispositivi e poi estendersi nel corso dei giorni successivi.

Per questo motivo, chi non trova ancora la ricerca nelle recensioni non deve necessariamente pensare a un problema del telefono. In molti casi basta attendere che l’aggiornamento venga attivato lato server oppure verificare di avere il Play Store aggiornato all’ultima versione disponibile. Sono quei cambiamenti che arrivano in sordina, ma che una volta comparsi diventano subito facili da usare.

Nel quadro generale, questa novità mostra anche una tendenza chiara: Google sta cercando di rendere il Play Store non solo un luogo dove scaricare app, ma uno spazio un po’ più leggibile e orientato alle decisioni reali degli utenti. E quando scegliere bene un’app vuol dire evitare problemi, consumi anomali o servizi pieni di limiti nascosti, anche una semplice barra di ricerca nelle recensioni può avere più peso di quanto sembri.