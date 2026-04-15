Google porta la ricerca su Windows: come funziona la nuova app desktop con AI

Google ha lanciato una nuova app desktop per Windows che porta la ricerca direttamente sul PC, con un pannello richiamabile da tastiera, integrazione con i file locali e alcune funzioni AI pensate per cercare informazioni senza interrompere quello che si sta facendo.

È una novità interessante perché non si limita a riproporre il motore di ricerca dentro una finestra separata. L’idea è più ambiziosa: trasformare Google in uno strumento sempre a portata di mano sul desktop, un po’ come fanno da tempo launcher rapidi e sistemi di ricerca integrati nei sistemi operativi. Su Windows, la scorciatoia scelta è Alt + Spazio, che apre una barra da cui avviare ricerche sul web, tra i file del computer, nelle app installate e anche nei contenuti salvati su Google Drive.

Per chi usa il PC tutti i giorni, il vantaggio promesso è semplice da capire. Invece di fermarsi, aprire il browser, cambiare scheda e digitare una nuova ricerca, si può restare nella schermata in cui si sta lavorando e cercare subito quello che serve. È proprio questo il punto su cui Google sta insistendo di più: portare la ricerca fuori dal browser e farla diventare una parte più naturale dell’esperienza su desktop.

Una ricerca più vicina a Spotlight che al classico browser

Il paragone più immediato è con Spotlight su Mac o con i launcher rapidi che molti utenti Windows già conoscono. La nuova app Google prova a fare qualcosa di simile, ma aggiungendo il peso del suo ecosistema. Non cerca soltanto nei contenuti online: mette insieme risultati dal web, documenti locali, applicazioni installate e file collegati a Google Drive, con l’obiettivo di offrire una ricerca più trasversale e rapida.

Per un pubblico ampio, questa è probabilmente la parte più interessante della novità. Non serve essere utenti esperti per capire l’utilità di un pannello che aiuta a trovare un file, aprire un’app o recuperare un’informazione al volo senza perdere il filo. È una direzione che punta molto sulla praticità quotidiana, soprattutto per chi lavora spesso tra documenti, pagine web e contenuti sparsi tra cloud e memoria del PC.

La funzione più curiosa è quella che legge il contesto sullo schermo

Tra le novità spicca anche la possibilità di condividere una finestra specifica o l’intero schermo per fare domande contestuali su ciò che si vede. In pratica, l’app può diventare un punto di accesso rapido a una forma di assistenza AI mentre si sta leggendo un documento, guardando una pagina o lavorando a un contenuto. L’obiettivo è evitare il passaggio continuo avanti e indietro tra applicazione e browser.

A questo si aggiunge l’integrazione con Google Lens, che permette di selezionare testo o immagini presenti sullo schermo per avviare ricerche immediate. È una funzione pensata per rendere più semplici operazioni come identificare un oggetto, tradurre un contenuto visivo o approfondire qualcosa che compare in una finestra, senza dover fare screenshot, salvarli o incollarli altrove.

Qui si vede bene la strategia più ampia di Google: spostare sempre di più l’AI e gli strumenti di ricerca dentro i flussi di lavoro reali, invece di lasciarli confinati nel browser. È una direzione che negli ultimi mesi è emersa anche in altri prodotti dell’azienda, e questa app per Windows sembra un altro passo in quella stessa traiettoria.

Per ora c’è un limite chiaro: lingua e piattaforma

C’è però un dettaglio da non trascurare. La nuova app è stata lanciata globalmente su Windows, ma per il momento è disponibile solo in inglese. Questo significa che l’interesse c’è, anche per il pubblico italiano, ma l’esperienza non è ancora pienamente localizzata. Chi vuole provarla può già farlo, ma chi si aspetta un uso completamente naturale in italiano dovrà ancora aspettare.

Proprio per questo la novità va letta con equilibrio. Non è detto che cambi subito le abitudini della maggior parte degli utenti, ma segnala con chiarezza dove Google vuole andare: una ricerca sempre più integrata nel sistema, più rapida da richiamare e più vicina al contesto reale di quello che si sta facendo sul PC. Ed è una sfida che, su Windows, potrebbe farsi notare molto più di quanto sembri a prima vista.