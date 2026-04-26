Google porta su Windows l’app che Microsoft avrebbe dovuto fare con Copilot

Google ha portato su Windows una nuova app desktop che punta a rendere ricerca, intelligenza artificiale e file personali più rapidi da raggiungere.

Il punto interessante non è soltanto l’arrivo di un nuovo strumento firmato Google, ma il modo in cui questa app entra in un territorio che Microsoft avrebbe dovuto presidiare meglio. Windows ha già Copilot, ha la ricerca integrata e ha un ecosistema enorme, ma l’esperienza quotidiana resta spesso frammentata.

La nuova Google app per desktop prova invece a fare una cosa semplice: comparire solo quando serve. Con la scorciatoia Alt + Spazio, l’utente richiama una barra compatta sopra le finestre aperte, senza dover aprire il browser o cercare tra menu e pannelli laterali. È una logica più vicina a Spotlight su Mac che alla classica ricerca di Windows.

Una barra veloce per cercare e chiedere all’AI

Il vantaggio più evidente è la rapidità. Dalla stessa casella si può fare una ricerca web, aprire AI Mode, formulare domande successive e ottenere risposte senza interrompere troppo il flusso di lavoro. Per chi passa molte ore davanti al PC, questa differenza pesa più di quanto sembri: meno finestre, meno schede del browser, meno passaggi inutili.

Google ha inserito anche funzioni più avanzate, come Lens e la condivisione dello schermo. In pratica, l’utente può chiedere informazioni su ciò che sta guardando in una finestra o sull’intero schermo, dopo aver concesso i permessi necessari. È un approccio utile quando si lavora su documenti, immagini, pagine web o schermate difficili da descrivere a parole.

File locali e Google Drive nello stesso posto

Un altro aspetto interessante riguarda la gestione dei file. L’app permette di cercare contenuti presenti sul computer e su Google Drive dalla stessa barra. Per chi usa spesso Drive per documenti, PDF, immagini o file di lavoro, può diventare una scorciatoia più comoda rispetto al passaggio dal browser o dalle cartelle sincronizzate.

La possibilità di trascinare un PDF o un file nella barra rende l’esperienza ancora più diretta. Non è una rivoluzione per chi già usa strumenti AI nel browser, ma riduce l’attrito: invece di aprire un sito, caricare un documento e cambiare ambiente, tutto parte da una piccola finestra richiamabile in qualunque momento.

Il confronto con Copilot resta inevitabile

Il paragone con Copilot nasce quasi da solo. Microsoft controlla Windows, ma negli ultimi mesi ha spesso distribuito funzioni AI in modo poco lineare, tra app separate, integrazioni diverse e interfacce non sempre coerenti. Google, pur essendo ospite sul sistema operativo rivale, propone un’esperienza più compatta e meno invasiva.

Questo non significa che l’app di Google sia perfetta o che possa sostituire tutto. Al momento è disponibile su Windows 10 e versioni successive, ma solo in inglese, e alcune funzioni AI non sono supportate per tutti gli account, Paesi e lingue. Per molti utenti italiani, quindi, resta ancora uno strumento da valutare con qualche limite pratico.

La direzione però è chiara: la ricerca sul PC sta diventando sempre più un punto di ingresso per l’intelligenza artificiale. Non basta più trovare un file o una pagina web, perché l’utente vuole chiedere, confrontare, riassumere e ottenere contesto senza cambiare continuamente applicazione. Se Microsoft vorrà difendere il suo vantaggio su Windows, dovrà rendere Copilot meno dispersivo e più vicino al modo reale in cui le persone usano il computer ogni giorno.