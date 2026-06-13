Google responsabile degli errori di AI Overview: cosa cambia dopo la sentenza tedesca

Il caso nasce dal ricorso di due società editoriali tedesche, associate dal sistema a presunte pratiche scorrette senza riscontri adeguati. Una decisione che pesa, perché tocca un punto ormai centrale: quando l’AI genera una risposta sbagliata, chi ne risponde?

Il caso di Monaco: accuse false agli editori, la decisione del tribunale

Tutto parte da una risposta di Google AI Overview, la funzione che riassume contenuti trovati sul web e li piazza in cima alla pagina dei risultati, spesso prima dei link tradizionali. Secondo quanto emerso nel procedimento, il sistema aveva collegato due editori con sede a Monaco di Baviera a presunte truffe, abbonamenti ingannevoli e pratiche commerciali scorrette. Le società hanno respinto quelle affermazioni, spiegando di non avere alcun legame con le realtà citate nella sintesi automatica.

I giudici tedeschi hanno dato peso al punto centrale del ricorso: quella frase non era un semplice rimando a pagine esterne, ma una nuova affermazione autonoma, costruita dal sistema e mostrata agli utenti come risposta già pronta. Non un dettaglio. Secondo la decisione, riportata da fonti specializzate come The Decoder, Google non poteva scaricare la responsabilità sulle fonti indicizzate, perché il contenuto contestato non era una citazione diretta. Era una rielaborazione. E, per i ricorrenti, una rielaborazione dannosa.

Perché AI Overview non è un motore di ricerca tradizionale

La difesa di Google si è richiamata alla giurisprudenza nata negli anni attorno ai motori di ricerca classici. In quel modello, l’operatore viene di solito visto come un intermediario tecnico: raccoglie pagine, le ordina, le rende trovabili. Il tribunale di Monaco, però, ha tracciato una linea diversa per AI Overview, che non si limita a mostrare link ma genera testo usando modelli linguistici della famiglia Gemini.

Per i giudici, la differenza sta proprio nella forma della risposta. Una SERP tradizionale mostra documenti pubblicati da altri. Una sintesi generativa, invece, sceglie informazioni, le mette insieme e le presenta con una propria struttura. L’utente non vede soltanto un elenco di fonti: legge un contenuto già scritto, con un significato immediato. In sostanza, il ragionamento della corte è questo: se il sistema produce una frase nuova, quella frase può essere attribuita a chi gestisce il servizio.

Sul piano tecnico, i Large Language Models non recuperano sempre una frase precisa da una pagina esistente. Generano risposte partendo da probabilità linguistiche, dati di addestramento e contenuti trovati dal motore di ricerca. È una zona grigia, dove non sempre è semplice capire da dove arrivi ogni passaggio. Ma per la corte tedesca la difficoltà tecnica non basta a cancellare il nodo giuridico.

Allucinazioni, fonti e fact checking: dove le sintesi generate inciampano

Il caso di Monaco riporta in primo piano il tema delle allucinazioni dell’intelligenza artificiale: risposte che sembrano credibili, scritte bene, ma sbagliate nei fatti. Nel procedimento, secondo le ricostruzioni disponibili, AI Overview avrebbe mescolato informazioni su aziende davvero coinvolte in controversie commerciali con i nomi degli editori ricorrenti. Il risultato era un racconto coerente e leggibile. Ma falso nel punto decisivo.

Google ha sostenuto che gli utenti possono controllare le informazioni cliccando sulle fonti collegate alla sintesi. L’argomento non ha convinto il tribunale. Una risposta messa in alto nella pagina, scritta in modo diretto e autosufficiente, viene letta da molti come il contenuto principale, non come un semplice invito ad approfondire. È una dinamica che editori e analisti del traffico conoscono bene: spesso il lettore si ferma al riepilogo e non apre i siti citati.

Il problema, però, non riguarda solo Google. Una recente analisi della startup Oumi, citata da Search Engine Land in un approfondimento legato al New York Times, ha indicato per Gemini livelli di accuratezza superiori al 91% in alcuni test. Un dato alto, certo. Ma su scala globale anche un margine piccolo può diventare enorme: milioni di risposte inesatte, soprattutto quando si parla di persone, aziende, accuse o reputazione commerciale.

DSA e piattaforme AI: cosa può cambiare dopo la sentenza

La decisione tedesca potrebbe incidere sul modo in cui verrà applicato il Digital Services Act europeo ai servizi basati su intelligenza artificiale generativa. Se una risposta prodotta da un sistema AI viene considerata contenuto autonomo dell’operatore, diventa più difficile invocare le tutele previste per gli intermediari tecnici o per gli hosting provider che si limitano a ospitare materiali di terzi.

Per piattaforme come ChatGPT, Claude, Perplexity e per i motori di ricerca che integrano risposte generate dall’AI, il messaggio è chiaro: la sintesi automatica non è più vista soltanto come una funzione di supporto. Può diventare pubblicazione, con responsabilità proprie. Questo non significa che ogni errore porterà a una condanna. Ma indica una direzione precisa: fonti più tracciabili, correzioni rapide, controlli più stretti sui temi sensibili.

La sentenza di Monaco non chiude il dibattito e altri tribunali europei potrebbero leggerla in modo diverso. Però sposta il baricentro. Per anni le piattaforme hanno difeso l’idea di essere semplici porte d’accesso alle informazioni. Con le risposte generate dall’AI, quel confine si fa più sottile. E quando una macchina scrive una frase falsa, la domanda diventa molto concreta: chi ne risponde, davvero?