Google Tasks rinnova il widget: rollout globale per il design Material 3 Expressive

Google Tasks riceve su Android un nuovo widget globale, pensato per rendere più immediata la gestione di attività, promemoria e cose da fare direttamente dalla schermata principale.

Il rollout è partito oggi, 5 giugno 2026, dopo una prima distribuzione limitata avviata a inizio maggio. Anche Tasks passa così al linguaggio Material 3 Expressive, con un aspetto più coerente rispetto al resto della suite Workspace. L’obiettivo è rendere l’app più visibile e pratica nell’uso quotidiano, soprattutto per chi usa i servizi Google per organizzare lavoro, studio e impegni personali.

Widget Google Tasks, cosa cambia: il “+” diventa una pillola colorata

La novità che salta subito all’occhio è il pulsante “+”, quello usato per creare al volo una nuova attività. Nel nuovo widget di Google Tasks non è più un comando semplice e isolato: ora finisce dentro una piccola pillola colorata, in alto a destra. Una soluzione già vista in altri widget Google, pensata per rendere più evidente l’azione principale senza cambiare le abitudini di chi usa l’app ogni giorno.

Cambia anche lo sfondo. Prima il widget restava su un grigio chiaro o scuro, in base al tema del telefono. Adesso segue i colori dinamici di Android e prende tonalità legate allo sfondo del dispositivo. Con un wallpaper verde, per esempio, il widget mostra sfumature verdi più leggere con il tema chiaro e più intense con quello scuro. Un dettaglio piccolo, certo, ma sulla schermata Home si nota.

Material 3 Expressive arriva su Tasks dopo Gmail e Drive

Il nuovo stile fa parte del lavoro grafico che Google sta portando avanti sulle app della famiglia Workspace, tra icone ritoccate e widget più coerenti tra loro. Google Tasks, integrata con Gmail, Google Calendar e Google Keep, era rimasta un po’ indietro proprio sul widget, ancora legato al vecchio linguaggio visivo di Mountain View. Con il passaggio a Material 3 Expressive, l’app si avvicina allo stile già visto su servizi come Gmail e Google Drive, dove comandi rapidi e colori dinamici hanno ormai un ruolo più chiaro.

Non è una rivoluzione nelle funzioni: le attività restano lì, ordinate e consultabili dalla Home. Però l’interfaccia appare più moderna, più leggibile e meno separata dal resto del sistema. Per chi usa Tasks tutti i giorni, magari per liste di lavoro, promemoria veloci o scadenze collegate a Calendar, il cambiamento è soprattutto visivo. Ma va nella direzione di un’esperienza più uniforme.

Disponibilità globale: versione 2026.05.25 e update dal Play Store

La distribuzione del nuovo widget Material 3 Expressive è legata alla versione 2026.05.25 di Google Tasks, ora indicata come disponibile a livello globale dopo circa un mese di rilascio graduale. Come spesso succede con le app Google, l’arrivo concreto può cambiare di qualche ora o di qualche giorno in base al dispositivo, all’account e alla regione. Il rollout, però, risulta ormai esteso a tutti gli utenti Android compatibili.

Per verificare l’aggiornamento basta aprire il Google Play Store, cercare Google Tasks e toccare “Aggiorna”, se il pulsante compare. In alternativa, l’update potrebbe essere già stato installato in automatico. Dopo l’aggiornamento, può servire rimuovere e aggiungere di nuovo il widget nella schermata Home per vedere subito il nuovo aspetto. Questione di pochi secondi. Il servizio resta gratuito e continua a funzionare come prima, con sincronizzazione tramite account Google e collegamento diretto con gli altri strumenti della piattaforma.