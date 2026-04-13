Google Wallet cambia interfaccia: ora carte e pass importanti si trovano molto più in fretta

Google Wallet sta cambiando aspetto per rendere più immediato l’accesso a carte e pass usati più spesso, con una nuova schermata iniziale pensata per ridurre tocchi e scorrimenti.

Non si tratta di un semplice ritocco grafico. La nuova interfaccia punta a rendere Google Wallet più comodo nella vita di tutti i giorni, soprattutto per chi usa spesso bancomat, carte fedeltà, biglietti digitali e pass salvati nello smartphone. La differenza si nota subito nella home, che abbandona la classica lista verticale e passa a una vista più visiva, organizzata in una griglia che dà più spazio agli elementi principali.

Il risultato è abbastanza chiaro: le carte più importanti diventano più facili da raggiungere e servono meno passaggi per trovare quello che serve al momento giusto. È una modifica che può sembrare piccola, ma nell’uso quotidiano cambia parecchio, perché Wallet viene spesso aperto in fretta, magari alla cassa, ai tornelli o quando bisogna mostrare un biglietto in pochi secondi.

I preferiti diventano il centro della nuova home

Il nuovo sistema ruota attorno ai preferiti. Google permette di segnare carte e pass con una stella, così da dare loro una priorità più alta nella schermata iniziale. In pratica, l’app prova a tenere più in vista proprio gli elementi che vengono usati con maggiore frequenza, evitando di farli finire in mezzo a un elenco lungo e meno immediato da consultare.

In fondo alla home compare anche il pulsante View More, che porta a una schermata dedicata ai pass principali. Qui entra in gioco una gestione più ordinata dell’archivio salvato in Wallet: c’è una barra di ricerca interna, utile quando i pass iniziano ad aumentare, e ci sono due comandi pensati per semplificare tutto. Il primo consente di vedere tutti i pass disponibili, il secondo serve invece a gestire quelli che devono restare in primo piano nella home.

Meno menu, più controllo diretto sulle carte

La schermata completa dei pass permette anche di ordinare il contenuto in modi diversi, ad esempio in ordine alfabetico oppure in base alla data di aggiunta. È un dettaglio utile, perché rende più semplice ritrovare una carta specifica senza dover scorrere a lungo. Allo stesso tempo, la sezione dedicata alla gestione dei preferiti permette di cambiare la priorità dei pass già stellati oppure di aggiungerne altri alla home con pochi tocchi.

Google, però, non ha rinunciato al controllo diretto già presente in precedenza. Anche con il nuovo layout resta infatti disponibile il drag and drop, quindi le carte mostrate nella home possono essere trascinate e riposizionate manualmente. Questo rende l’organizzazione più flessibile e aiuta chi vuole tenere sempre in testa il metodo di pagamento o il pass che usa ogni giorno.

Cambia anche il look delle singole carte

La novità non riguarda solo la home. Anche la schermata delle singole carte è stata rivista per dare più risalto alla grafica del pass, con un aspetto più vicino a quello di una carta fisica. Le informazioni come l’ID o il numero socio occupano ora meno spazio visivo e risultano integrate in modo più pulito dentro la card digitale.

In alto compare poi in modo ben visibile la stella che permette di aggiungere o rimuovere rapidamente una carta dalla home. È uno di quei cambiamenti che sembrano minori, ma che nella pratica riducono i passaggi per chi aggiorna spesso le proprie priorità dentro Wallet.

L’aggiornamento c’è, ma non arriva subito per tutti

Il nuovo design è associato alla versione 26.14.895964528 dell’app, ma la distribuzione sta avvenendo in modo graduale. Questo significa che anche aggiornando Google Wallet dal Play Store la nuova interfaccia potrebbe non comparire immediatamente su tutti i dispositivi. Il rollout sembra infatti dipendere anche da un’attivazione lato server.

Per chi usa spesso il portafoglio digitale di Google, il consiglio più semplice resta quello di tenere l’app aggiornata e attendere. La direzione, comunque, è già chiara: Wallet vuole diventare meno dispersivo e più rapido da usare, puntando su una gestione delle carte molto più pratica di prima.